Бен Уоллес отметил, что уже идут разговоры о поставках МиГ-29.

Страны Североатлантического альянса могут передать Украине свои самолеты для борьбы с российскими оккупантами. Речь может идти или о технике Военно-воздушных сил, или МиГ-29.

"Поставлены НАТО, да. Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточноевропейская страна будет поставлять МиГ-29", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ответ на вопрос журналистов Sky News о том, может ли НАТО отправить свои истребители Украине.

При этом он, что война Российской Федерации против Украины - "не конфликт НАТО". Страны Альянса могут потенциально передать технику своих ВВС или МиГ-29.

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Истребители для Украины - что известно

20 января стало известно, что Нидерланды рассмотрят передачу Украине самолетов F-16. Позже премьер-министр страны Марк Рютте уточнил, что переговоры о поставках современных истребителей проходят "за закрытыми дверями".

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал европейские страні предоставить боевые самолеты. В свою очередь премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах подготовки украинских пилотов.

20 февраля министр обороні Алексей Резников сообщил, что вопрос предоставления западных самолетов западного уже решен, но нужно сформировать "самолетную коалицию" и оценить, что лучше подойдет для Украины, как подготовить украинских специалистов и другие вопросы.

23 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не будут применять западные боевые самолеты для поражения целей на территории РФ.

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