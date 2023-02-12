Речь пойдет, в частности о новых санкциях против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что президенту России Владимиру Путину на трагическую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину пришлют "очень четкий сигнал".

Об этом он сказал в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос по поводу акций в поддержку Украины к 24 февраля, Кулеба рассказал: "В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира состоятся различные события, которые отправят очень четкий сигнал президенту Путину. Что если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься. Потому что единство с Украиной с каждым днем только растет, и в этой войне ты непременно проиграешь".

На уточнение, является ли одним из этих сигналов визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Польшу, который должен состояться 20-22 февраля, министр отметил: "Безусловно, это также составной элемент чествования этой трагической годовщины и составной элемент того сигнала Путину, о котором я объявил. Поэтому очень важно, что именно в Европе президент Байден будет. Тем более, в Польше - стране, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины. То есть отправки нам всего необходимого оружия".

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В то же время Кулеба отметил, что речь пойдет не только об этих мерах. "Это будет действительно глобального масштаба событие. События. И они будут происходить в очень разных городах. Но главное - это их кумулятивный эффект. То есть объединенный сигнал", - сказал он.

Кулеба также выразил уверенность, что тема Украины будет главной во время встречи Байдена с президентом Польши Анджеем Дудой.

Кроме того, на вопрос об ужесточении санкций в отношении России и исключении ее из Совета Безопасности ООН, Кулеба подчеркнул: "К 24 февраля будут новые санкции. Они будут объявлены в разных странах, в разных институтах. Это тоже будет часть этого сигнала единства ради победы".

В отношении ООН и России в Совете Безопасности ООН министр отметил, что "мы начали путь своим заявлением Министерства иностранных дел, которое обнародовали в конце прошлого года".

"Этот путь не будет быстрым... Потому что речь идет о перезагрузке, по сути, глобальной институции. Но у нас есть четкий план. Мы привлекаем в него не только дипломатов из разных стран, но и лидеров мнений и экспертов, и ученых. И первая цель, которую мы достигнем быстро, - это будет делегитимизация присутствия России в Совете безопасности ООН", - сказал Кулеба.

Так, добавил он, все будут понимать, что перед ними сидят "мошенники, которые узурпировали мошенническим способом это место". "Вот этот будет результат достигнут довольно быстро. А вот само исключение - безусловно, это займет время. И для этого надо, чтобы совпал ряд факторов. Но поверьте мне, что для России уже достижение той первой цели, делегитимизации, которую я озвучил, - это будет страшный международный удар", - отметил чиновник.

Годовщина полномасштабного вторжения

Как известно, 24 февраля 2023 года будет год, как Россия совершила полномасштабное нападение на Украину.

20-22 февраля президент США Джо Байден должен посетить Польшу. По данным СМИ, он может объявить там о новом пакете военной помощи Украине.

Некоторые СМИ писали, что в Польше должна состояться встреча Байдена с Зеленским, однако президент Украины сказал, что не получал такого приглашения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что к годовщине вторжения будет принят десятый пакет санкций ЕС против России.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что РФ может приурочить новое наступление к этой годовщине.

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