Доллар и евро подешевели: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,32 грн, а евро – 50,27 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 13 ноября, снизился на 1 копейку и составляет 45,97 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,32 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 51,19 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,27 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,22 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,03 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,44 грн/евро, а курс продажи – 51,10 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 13 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,38 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,34 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На фоне высоких цен на энергоносители и неопределенности на мировых финансовых рынках украинцам стоит более внимательно подходить к сохранению сбережений. Финансовый аналитик Алексей Козырев советует диверсифицировать сбережения: держать в валюте не более 50–60% средств, а остальное вкладывать в гривневые инструменты.

Вас также могут заинтересовать новости: