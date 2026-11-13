Главу AMD Лизу Су признали 'CEO года' – в день отставки босса NVIDIA

Лиза Су возглавляет AMD с 2014 года и за это время превратила компанию из одного из слабейших игроков рынка процессоров в главного конкурента Nvidia.

Авторитетное бизнес-издание Yahoo Finance признало главу AMD Лизу Су лучшим руководителем 2026 года. Примечательно, что награду объявили в день, когда ее двоюродного дядю Дженсена Хуанга уволили с поста директора Nvidia.

Издание отметило ее результаты во главе компании, крупные сделки, успешные финансовые показатели и стремительный рост акций AMD, которые с начала 2026 года подорожали на 158%.

Особенно сильным оказался третий квартал. Выручка AMD достигла рекордных $13,38 млрд, увеличившись на 45% год к году. Скорректированная прибыль составила $2,09 на акцию против ожидаемых аналитиками $1,94. Выручка подразделения дата-центров выросла сразу на 97% – до рекордных $8,5 млрд.

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На этом фоне AMD заметно обошла конкурентов по динамике акций. С начала года бумаги компании выросли на 158%, тогда как акции Nvidia снизились на 7%, а Broadcom потеряли 1%. В конце сентября капитализация AMD впервые превысила $1 трлн, хотя впоследствии опустилась примерно до $906 млрд.

Лиза Су возглавляет AMD с 2014 года и за это время превратила компанию из одного из слабейших игроков рынка процессоров в главного конкурента Nvidia в сфере ИИ-чипов. По данным CNN, Дженсен Хуанг и Лиза Су приходятся друг другу дальними кузенами. Сама глава AMD ранее подтверждала родство, но отмечала, что они не росли вместе и впервые встретились уже во взрослом возрасте на отраслевом мероприятии.

Тем временем Дженсен Хуанг официально покинул пост гендиректора Nvidia после шпионского скандала. Акции компании на фоне новости упали на 12%.

УНИАН писал, что ИИ-компании готовятся к масштабной катастрофе, которая может состояться уже в ближайшие 6 месяцев. В качестве базового сценария рассматривают крупную кибератаку, которая может нарушить работу банков, интернета или даже систем электроснабжения.

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