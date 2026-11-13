Население также выразило решительную поддержку призыву на военную службу, особенно в тех странах, где она не является обязательной.

Около 71% европейцев хотят, чтобы у Евросоюза была собственная армия на фоне опасений относительно надежности Вашингтона и глубоких разногласий по поводу войны России в Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на результаты опроса GLOBSEC. Отмечается, что больше всего поддерживают создание собственной армии ЕС Румыния (82%), Литва (78%) и Франция (75%). В то же время журналисты отмечают, что создание армии ЕС – это не упрек в адрес НАТО. Поскольку около 77% респондентов поддерживают дальнейшее участие своих стран в альянсе.

Кроме того, население выразило сильную поддержку и введению призыва на военную службу. Среди стран, где он не является обязательным, 64% поддержали его восстановление. Наибольшие показатели были зафиксированы в Чехии, Франции, Германии и Словакии.

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Издание отмечает, что Германия особенно отличается от всех других стран в этом опросе. Страна стала единственной среди опрошенных, где большинство людей считают Вашингтон угрозой безопасности. В то же время страна иначе относится и к войне в Украине. Около 40% немецких респондентов согласились с утверждением, что "отношение Украины к русскоязычному населению оправдывает вторжение". В то время как 39% считали, что "Запад спровоцировал войну".

Что касается поддержки Киева, то более половины респондентов считают Украину важной для безопасности Германии. В то же время почти шестеро из десяти согласились бы на территориальные уступки Украины в обмен на мир.

"Результаты исследования, похоже, подчеркивают политический парадокс – избиратели хотят более сильной европейской армии, но остаются верными НАТО, даже когда доверие к её самому мощному члену падает", – отмечает издание.

Война между РФ и Европой

Напомним, в последнее время из России раздается все больше угроз в адрес европейских стран и НАТО. В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что РФ готова к войне с Европой и что она будет "очень короткой".

Как отметил председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, Россия уже длительное время ведет политико-информационную войну против Запада. Однако на классическую войну Москва не решается, поскольку понимает, что ее "не вытянет".

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