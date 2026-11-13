РФ бьет по энергетике: жители половины областей Украины без света, есть аварийные отключения

По состоянию на утро часть потребителей в 12 областях осталась без электричества.

За последние сутки Российская Федерация нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Аварийные отключения в настоящее время действуют в нескольких районах Киевской области.

Как сообщил во время брифинга первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, в результате обстрелов по состоянию на утро остались без электричества часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. Он отметил, что ремонтные бригады, машинисты и диспетчеры работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение в украинских домах.

"Энергетики работают в усиленном режиме, однако новые вражеские атаки и постоянные воздушные тревоги затрудняют и задерживают проведение работ", – сказал Некрасов.

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В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности

По сообщению ДТЭК, в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области действуют экстренные отключения. Причина – постоянные российские обстрелы и повреждения энергосистемы, которые ограничивают возможности передачи электроэнергии.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

13 ноября в части областей Украины круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии. Для всех категорий потребителей действуют графики почасовых отключений от 1,5 до 3 очередей (от 6 до 12 часов в сутки).

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип считает, что некоторые крупные украинские города могут оказаться в блэкауте до двух недель – вероятность этого довольно высока. Наихудшая же ситуация с энергоснабжением складывается, в частности, в Киеве, Одессе и Днепре.

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