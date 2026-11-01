Получить Донбасс и выгнать Финляндию из НАТО: Bild узнал требования РФ на переговорах

План Москвы затрагивает и Молдову.

Одно из предложений России на переговорах по прекращению войны в Украине включает жесткое требование отдать весь Донбасс и оккупированные территории, а также выход Финляндии из НАТО. Как пишет Bild, это один из планов, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах.

Так, российский план предусматривает, что Москва сохранит за собой оккупированные территории Украины и получит весь Донбасс, включая подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, хотя ее членство в Евросоюзе не исключается.

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Порты Одессы и Николаева предлагается демилитаризовать, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз.

Также предполагаются договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

Также Россия выдвинула жесткие условия о "новом европейском порядке безопасности". Эти требования также представили европейским представителям на переговорах в Абу-Даби.

Так, Россия хочет, чтобы НАТО отказось от размещения военных баз в Эстонии, Латвии и Литве, а также чтобы Финляндия вышла из альянса.

План Москвы затрагивает и Молдову. Россия предлагает преобразовать ее в федеративную республику, включающую саму Молдову, а также входящий в ее состав автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье. В случае вступления страны в ЕС Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

В обмен российская сторона предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Кроме того, Москва готова вывести войска из Приднестровья.

В то же время издание отмечает, что речь идет лишь об одном из предложений, обсуждаемых в рамках переговоров.

"Параллельно действуют несколько групп посредников, в том числе связанных с военными. Они конкурируют между собой, а поддержал ли Владимир Путин именно этот план, пока неизвестно", - пишет Bild.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Джареда Кушнера, новый раунд переговоров может состояться уже на следующей неделе. Также на встрече с Путиным в четверг Стив Уиткофф выразил пожелание, чтобы к следующему раунду переговоров присоединились европейские страны.

В то же время Путин заявил, что Россия не согласится на присутствие иностранных войск на территории Украины, что могло бы стать частью гарантий безопасности. По словам российского диктатора, в случае отправки в Украину европейских войск война возобновится.

Кроме того, Путин выступил с заявлением о территориальном споре с Украиной. Он фактически отверг идею создания специальной зоны на Донбассе, поскольку это, по его словам, может стать причиной новой войны.

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