Население Украины может сократиться до 23 млн: демограф раскрыл наибольший риск

Только за прошлый год по естественным причинам численность населения Украины сократилась на 300 тыс.

Помимо выезда за границу, население Украины сокращается и по естественным причинам. Об этом в эфире"Новости.LIVE" рассказал демограф, заведующий отделом Института демографии НАН Дмитрий Шушпанов.

"За эти полгода у нас зарегистрировано 73 тыс. рождений и при этом 260 тыс. умерших. То есть даже здесь у нас превышение более чем на 180 тыс. В прошлом году за весь период – более 300 тыс. минус естественная убыль. Конечно, миграция – это больше, но тем не менее", – рассказал Шушпанов.

Он подчеркнул, что население Украины может сократиться не только до 25, но и даже до 23 млн человек. Однако всё зависит от продолжительности войны и от того, насколько активно в Украину будут возвращаться украинские беженцы.

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Также эксперт отметил, что после войны значительная часть людей может покинуть Украину. В частности, речь идет о мужчинах, чьи семьи живут за границей. Впрочем, подчеркивает эксперт, главной проблемой для Украины является не численность населения после войны.

"Вопрос в структуре населения, вопрос в том, какого возраста население сейчас и какого будет в будущем. Эти, условно говоря, 25 млн, о которых мы говорим, насколько оно будет образованным, каковы будут качественные характеристики населения. И это вызывает лично у меня наибольшее беспокойство, потому что сейчас, по нашим оценкам, доля населения в возрасте 60+ увеличилась с 24,5% до войны до почти фактически 30%. В то же время доля детей сокращается с 18% до 14%, и эти процессы продолжаются. Это является самым опасным в данной ситуации", – подчеркнул эксперт.

Население Украины: что известно

Ранее директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова сообщила, что в настоящее время в Украине проживает около 28,5 млн человек. Основной причиной сокращения численности населения является выезд украинцев за границу, отметила она.

Между тем глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее констатировал, что демографическая ситуация в Украине является критической. По его словам, негативная динамика рождаемости и смертности, а также миграция привели к потере 800 тыс. граждан Украины всего за год.

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