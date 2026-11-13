Автомобилей-'фантомов' на дорогах станет больше: глава МВД раскрыл, где будут работать

На автодорогах станет больше автомобилей-"фантомов", и они будут курсировать не только в Киевской области.

Число автомобилей-"фантомов", фиксирующих нарушения правил дорожного движения, увеличится, и они будут работать не только в Киевской области.

Об этом заявил во время "Часа вопросов к правительству" министр внутренних дел Иван Выговский. Он отметил, что увеличится количество патрулей на дорогах и камер автофиксации. По его словам, эффективно заработали и автомобили-"фантомы", которые за более чем 2 месяца работы зафиксировали 112 тыс. нарушений скоростного режима.

"Работаем над увеличением количества таких автомобилей... Планируем переместить "фантомы" в другие регионы: сейчас они работали в Киеве и Киевской области, а теперь отправятся в другие крупные города", – сказал глава МВД.

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Также Выговский призвал народных депутатов проголосовать за увеличение штрафов за нарушение ПДД, в частности за превышение скорости:

"Просим не откладывать вопрос безопасности на дорогах. Два месяца назад из-за недостатка одного голоса штраф за превышение скорости так и остался на уровне стоимости двух-трех чашек кофе".

Штрафы за превышение скорости

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада не поддержала законопроект №15348, предусматривавший введение новых штрафов за превышение скорости.

В первом чтении законопроект поддержали 225 народных депутатов, для его принятия не хватило одного голоса.

Законопроект предусматривал внесение в КоАП новой статьи 122-6, которая должна была регулировать ответственность исключительно за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Инициатива предусматривала следующую градацию штрафов за превышение скорости:

• более чем на 20 км/ч – штраф 680 грн;

• более чем на 40 км/ч – 2040 грн;

• более чем на 60 км/ч – 2720 грн;

• более чем на 80 км/ч – 3400 грн;

За превышение скорости более чем на 60 км/ч, если водитель уже не менее пяти раз в течение года допускал такое нарушение, предусматривался штраф в размере 17 тыс. грн.

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