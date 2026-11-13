Купить 100 долларов в 'ПриватБанке': какой курс валют предлагает банк сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, а евро – 51,02 грн

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 13 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 45,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,30 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,30 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4610 гривень. 100 евро обойдутся в 5175 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 45,87 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 26 копеек и составляет 51,02 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 13 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,38 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,34 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 1 копейку и составляет 45,97 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,32 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 51,19 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,27 гривни за евро.

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