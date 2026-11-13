В Украине могут пересмотреть правила начисления коммунальных платежей, - Корецкий

Если украинцы до сих пор не получили отопление, это могло быть сознательным решением теплоснабжающей компании с целью защиты от атак, отметил премьер.

В Украине уже 87% предприятий теплоснабжения возобновили работу и начали подавать тепло в дома граждан, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству.

По его словам, если отопление еще не включено, это могло быть сознательным решением для защиты инфраструктуры от атак. Кроме того, на некоторых объектах до сих пор продолжаются ремонтные работы. Постепенно у всех украинцев появятся теплые батареи, заверил чиновник.

В то же время, если из-за разрушения инфраструктуры услуги фактически не будут предоставляться, рассматривается возможность приостановки начисления коммунальных платежей, добавил Корецкий.

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"Что касается неначисления стоимости (за коммунальные услуги, которые не предоставляются, – УНИАН). Это один из альтернативных запасных вариантов, если действительно будут иметь место разрушения, если мы не сможем быстро восстановить. Поэтому будем прибегать и к, возможно, таким мерам", – сказал он.

Коммунальные услуги в Украине – главные новости

В январе 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что украинцам, у которых не было отопления в квартирах из-за аварийной ситуации в энергетике, не будут начислять плату за услуги по тепло- и водоснабжению, а также вывоз бытовых отходов.

Правительство тогда же приняло решение, гарантировавшее автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам.

Однако некоторым жителям столицы в августе снова пришли счета за отопление, хотя отопительный сезон к тому времени уже закончился, а происхождение этих сумм для потребителей оставалось непонятным.

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