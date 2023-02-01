По словам эксперта, один из популярных мифов вокруг F-16 касается обслуживания этих самолетов.

Украина настаивает на том, что ей во время полномасштабной войны нужны американские истребители F-16. Вокруг этих самолетов уже появились фейки.

Как рассказал военный аналитик Алексей Гетьман, некоторые из этих фейков звучат действительно забавно. Об этом сообщает "24 канал".

Эксперт рассказал, что сейчас распространяют откровенную чушь о том, что для обслуживания одного истребителя F-16 нужно от 15 до нескольких десятков человек. Но так говорить некорректно.

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"На каждого солдата есть один врач, один командир роты, один повар, один телефонист... Но все эти люди обслуживают и других солдат. Так можно извратить, что на одного солдата идет 15 человек обслуги", – говорит Гетман.

Он пояснил, что группа по обслуживанию F-16 действительно насчитывает от 15 человек, но есть нюанс: они не закреплены лишь за одним условным истребителем, а обслуживают все самолеты на аэродроме.

Просьба о поставках F-16 Украине

30 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности передать ВСУ американские истребители F-16, Но для этого требуется согласие США.

31 января заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша не обсуждала отправку истребителей F-16 в Украину.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц решительно отверг идею о передаче Украине истребителей.

Президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет давать истребители F-16 Украине. Он ограничился кратким ответом "нет" и не назвал причин отказа.

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