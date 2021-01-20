Джо Байден выступил с инаугурационной речью.

Джо Байден пообещал стать «президентом для всех американцев», включая тех, кто не поддержал его кампанию во время его инаугурации.

«Я буду бороться за тех, кто не поддержал меня, так же как и за тех, кто поддержал», - сказал Байден.

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«Что касается всех, кто поддерживал нашу кампанию, я смиренно отношусь к той судьбе, которую вы нам предоставили. Позвольте мне сказать это всем тем, кто нас не поддерживал. Выслушайте меня по мере того, как мы продвигаемся вперед. Если вы все еще не согласны, пусть будет так. Это демократия. Это Америка. Право на мирное несогласие в рамках нашей республики, возможно, самая большая сила этой нации. Тем не менее, выслушайте меня ясно. Несогласие не должно вести к разобщению. И я клянусь в этом перед вами. Я буду президентом для всех американцев. Для всех американцев. И я обещаю вам, что я буду бороться за тех, кто не поддержал меня, так же сильно, как и за тех, кто поддержал».

Инаугурация Байдена

20 января 2021 года Джо Байден принял присягу президента США.

Также присягу вице-президента приняла Камала Харрис.

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Автор: Андрей Василюк