Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 мая

Президент США Джо Байден пообещал оказать гуманитарную помощь и помощь в восстановлении Газы, а также пополнить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол", приветствуя достигнутое перемирие между Израилем и ХАМАС.

Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеИзраиль имеет законное право на самооборону - МеркельОн отметил, что США будут работать через ООН и другие международные организации, "чтобы обеспечить быструю гуманитарную помощь и мобилизовать международную поддержку жителям Газы".

Байден настаивает на том, что Вашингтон будет сотрудничать по этому поводу с властями Палестины, а не ХАМАС, чтобы боевики не могли пополнить свой арсенал.

Однако Палестина контролирует лишь некоторые части оккупированного Западного берега, а ХАМАС – сектор Газы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в регион в ближайшее время, чтобы обсудить детали сотрудничества.

"Моя администрация будет продолжать нашу тихую, неустанную дипломатию в этом направлении. Я считаю, что у нас есть реальная возможность достичь прогресса, и я готов к этому", – сказал Байден во время своего выступления.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдались массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

Исламистская группировка ХАМАС сообщила, что согласна на прекращение огня с Израилем с 21 мая.

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Автор: Яна Ставская