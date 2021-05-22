Байден отметил, что встреча может состояться при условии, если Белый дом будет знать, что страны будут обсуждать.

Президент США Джо Байден заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться при определенных условиях.

Об этом пишет Politico.

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"Я не стал бы делать... то, что было сделано не так давно в прошлом (речь о встрече Трампа с Ким Чен Ыном – ред.). Я бы не дал ему всего, что он ищет, международного признания как законного, но... дал бы ему то, что позволило бы двигаться в направлении, чтобы казаться более серьезным в том, к чему он вовсе не относился серьезно", – заявил Байден во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Президент США отметил, что встреча может состояться только при условии, если Белый дом будет знать, что страны будут обсуждать. Этот подход резко контрастирует с позицией экс-главы Штатов Дональдом Трампом, который относился к встрече с главой КНДР более свободно, замечает издание.

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Автор: Яна Ставская