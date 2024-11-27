Судя по всему, это является прямой реакцией на демонстрацию Россией своей новой баллистической ракеты ударом по Днепру 21 ноября.

Во Франции рассматривают возможность создания собственной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования для поражения целей на расстоянии в 1000 километров.

Как пишет французское издание Challenges, на данный момент речь идет об обсуждении проекта между командованием французских вооруженных сил и генеральным директоратом вооружения. И, судя по всему, это является прямой реакцией на демонстрацию Россией своей новой баллистической ракеты ударом по Днепру 21 ноября.

В Defense Express отметили, что дальность в 1000 км - вполне достаточный параметр, который обеспечит поражение объектов не только в Москве, но и, например, в Нижнем Новгороде на Волге.

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"Такой прагматический подход даже к определению концепта уже является позитивом. Но все равно между ним и появлением такой системы годы. Даже если французы пойдут максимально прагматичным путем и возьмут за основу имеющиеся технологические решения, например, из межконтинентальной баллистической ракеты M51 для подлодок", - констатировали в издании.

При этом отмечается, что вполне возможно поднять тему кооперации с Украиной, если Франция хочет получить такое оружие быстрее, выиграв гонку со временем.

Ракетный проект ELSA - что известно

Напомним, ранее стало известно об инициативе европейских стран по созданию новой дальнобойной крылатой ракеты - ELSA

Сообщалось, что проект ELSA был инициирован в июле 2024 года Францией, Германией, Италией и Польшей. Позже к ним присоединились Великобритания и Швеция.

Проект предполагает разработку крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета от 1000 до 2000 километров.

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