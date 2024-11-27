Во Франции рассматривают возможность создания собственной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования для поражения целей на расстоянии в 1000 километров.
Как пишет французское издание Challenges, на данный момент речь идет об обсуждении проекта между командованием французских вооруженных сил и генеральным директоратом вооружения. И, судя по всему, это является прямой реакцией на демонстрацию Россией своей новой баллистической ракеты ударом по Днепру 21 ноября.
В Defense Express отметили, что дальность в 1000 км - вполне достаточный параметр, который обеспечит поражение объектов не только в Москве, но и, например, в Нижнем Новгороде на Волге.
"Такой прагматический подход даже к определению концепта уже является позитивом. Но все равно между ним и появлением такой системы годы. Даже если французы пойдут максимально прагматичным путем и возьмут за основу имеющиеся технологические решения, например, из межконтинентальной баллистической ракеты M51 для подлодок", - констатировали в издании.
При этом отмечается, что вполне возможно поднять тему кооперации с Украиной, если Франция хочет получить такое оружие быстрее, выиграв гонку со временем.
Ракетный проект ELSA - что известно
Напомним, ранее стало известно об инициативе европейских стран по созданию новой дальнобойной крылатой ракеты - ELSA
Сообщалось, что проект ELSA был инициирован в июле 2024 года Францией, Германией, Италией и Польшей. Позже к ним присоединились Великобритания и Швеция.
Проект предполагает разработку крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета от 1000 до 2000 километров.