Таких ракет наземного базирования у Штатов не так много, чтобы передавать куда-то, отметил Михаил Жирохов.

Сейчас передача Соединенными штатами Америки ракет Tomahawk Украине маловероятна. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина.

"США сейчас не до нас. Это раз. Во-вторых, нужно будет решать носители этих Tomahawk. Потому что Tomahawk они есть и морского, и авиационного, и наземного базирования. Но наземного базирования у самих США не так много, чтобы передавать куда-то", - пояснил эксперт.

По словам Жирохова, в случае возможных конфликтов с такими странами, как Китай или Иран, особенно при администрации Дональда Трампа, передача этого вида стратегического вооружения выглядит маловероятной, ведь "это наиболее мощное неядерное оружие, которое есть у США".

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"Я думаю, что никто на это не пойдет", - добавил эксперт.

Также Жирохов прокомментировал резолюцию НАТО о помощи Украине:

"НАТО не имеет собственных Вооруженных сил, не имеет собственных ракет, которые можно передать. Поэтому, все это пока не более, чем политические заявления. Пока не будет передачи оружия конкретной страной, скажем Британией, Францией, Германией, все это не более, чем моральная поддержка, чтобы мы видели, что Европа вместе с нами".

Передадут ли Украине ракеты Tomahawk - резолюция НАТО

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Парламентской ассамблее НАТО приняли резолюцию по помощи Украине, которая, в частности, предусматривает предоставление Киеву ракет средней дальности (от 1000 до 5 500 километров), в том числе типа Tomahawk.

В резолюции также говорится о том, что украинской стороне предоставляется разрешение наносить удары предоставленным вооружением по российским военным целям.

"Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, что эта угроза сохранится в долгосрочной перспективе. НАТО должен разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сосредоточив внимание на полной подготовке Альянса к сдерживанию и противодействию враждебной России", - отмечается в документе.

В резолюции также подчеркивается, что Китай "несет многочисленные и системные вызовы для евроатлантической безопасности, интересов и ценностей, а также для основанного на правилах международного порядка".

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