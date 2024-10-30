Инициатива европейских стран по созданию новой дальнобойной ракеты (ELSA) совершенно очевидно исходит из урока, извлеченного из войны России против Украины.
По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, этот урок заключается в том, что "возможности дальнего удара становятся все более важными на поле боя, и, конечно, связан с более сильными возможностями противовоздушной обороны", пишет Breaking Defense.
Как добавил бывший директор по контролю над вооружениями в НАТО Уильям Альберк, данная инициатива - это также результат "осознания того, что существуют огромные пробелы в возможностях дальнего удара альянса".
Проект ELSA - что известно
Издание напомнило, что проект ELSA был инициирован в июле 2024 года Францией, Германией, Италией и Польшей. Позже к ним присоединились Великобритания и Швеция.
Проект предполагает разработку крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета от 1000 до 2000 километров.
Альберк предположил, что ракета, вероятно, будет совместима со всеми самолетами альянса, всеми надводными судами, имеющими возможность запуска крылатых ракет, и с простыми пусковыми установками на суше.
Министр обороны Швеции отметил, что пока рано говорить о сроках, когда проект ELSA даст плоды. При этом он добавил, что в его реализации видит промышленную роль таких компаний, как Saab и MBDA.
Ракеты Taurus Neo - что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, в следующие несколько лет министерство обороны Германии планирует приобрести 600 современных крылатых ракет Taurus Neo, выделив на это примерно 2,3 млрд долларов.
Отмечалось, что первая поставка запланирована на 2029 год. Также в Минобороны страны планируют возможную интеграцию ракеты с истребителями Eurofighter после вывода из эксплуатации самолетов Tornado.