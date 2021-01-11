Президент Азербайджана считает, что новое трехстороннее заявление фактически «подводит черту под тем, что происходило в прошлом году».

На переговорах президентов Армении, Азербайджана и РФ было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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Как сообщает «РБК», об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Так, Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе. Кроме того, в ближайшее время будут созданы рабочие экспертные подгруппы, которые представят конкретные планы действий по этим вопросам.

Согласно тексту принятого заявления, рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий по восстановлению имеющихся и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет об объектах, необходимых для международных перевозок через Азербайджан и Армению.

Комментируя итоги переговоров, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций, которую обсуждали главы трех стран, отвечает интересам и Еревана, и Баку.

Алиев считает, что новое трехстороннее заявление фактически «подводит черту под тем, что происходило в прошлом году». Разблокирование транспортных коммуникаций позволит Азербайджану впервые за 30 лет наладить сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой, а Армения через территорию Азербайджана получит железнодорожный выход на Россию и Иран, пояснил он. Кроме того, появится выход и на турецкий рынок, и на турецкие и российские железнодорожные артерии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «реализация достигнутых в Москве договоренностей может изменить экономический образ и облик региона, а экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности».

Война в Нагорном Карабахе 2020

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

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Автор: Дмитрий Захаров