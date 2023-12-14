Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько австрийских чиновников заявили, что не хотят полностью разрывать связи с Россией.

Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International, крупнейшего западного банка в России, из украинского черного списка в обмен на подписание новых санкций Евросоюза в отношении России, сообщили два человека, знакомые с ситуацией.

Австрия и банк хотят, чтобы его исключили из украинского списка, получившего название "международных спонсоров войны", который призван опозорить компании, ведущие бизнес в России и поддерживающие военные действия, например, уплатой налогов, пишет Reuters.

По словам собеседников агентства, в последние три недели официальные лица Австрии высказывались по поводу списка на встречах с чиновниками и дипломатами стран ЕС. В октябре глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал его на встрече европейских министров в Киеве.

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Представители Raiffeisen Bank также встречались с Национальным агентством Украины по вопросам предотвращения коррупции, которое пополняет список "спонсоров войны". По данным источников Reuters, они обсуждали, как исключить RBI из списка.

"Мы считаем несправедливым, что мы попали в этот перечень", - заявил агентству представитель банка.

Reuters отмечает, что Raiffeisen Bank - единственная австрийская компания в украинском списке "спонсоров войны". Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько австрийских чиновников заявили, что не хотят полностью разрывать связи с Россией.

Работа Raiffeisen Bank International в РФ - детали

Австрийская банковская группа Raiffeisen обещала покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако по состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

Raiffeisen Bank International снова откладывает уход с российского рынка. Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы к концу декабря, пишет Reuters.

По его словам, выделение российского бизнеса в отдельную структуру до 31 декабря "крайне маловероятно", поскольку банк по-прежнему рассматривает сценарий продажи.

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