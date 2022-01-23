В Евросоюзе не должны ограничивать поставки газа из России, считает глава МИД Австрии.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что, в случае эскалации агрессии против Украины, Россию ожидают большие экономические и финансовые санкции Евросоюза.

Об этом сообщает информагентство DPA, ссылаясь на интервью Шалленберга Die Presse newspaper.

Однако, по словам политика, поставки российского газа и газопровод "Северный поток-2" не должны испытать ограничений со стороны ЕС.

Шалленберг отметил, что "Северный поток-2" еще не работает. Поэтому, по его словам, трубопровод нельзя использовать для введения ограничений. Кроме того, министр напомнил, что австрийская нефтегазовая компания OMV является одним из инвесторов российского газопровода.

"Мы в Европе в определенной степени зависимы от энергоносителей из России. Мы не сможем изменить это за ночь, если хотим тепла и электроэнергии", – сказал он.

При этом министр подчеркнул, что на случай вторжения России в Украину активно прорабатываются масштабные экономические и финансовые санкции Европейского Союза.

"В случае эскалации будет очень четкий, однозначный и быстрый ответ", – заявил Шалленберг.

Он также не исключил отключение России от международной банковской платежной системы SWIFT.

Читайте такжеОдно действие России повлечет последствия для "Северного потока-2" – глава МИД ГерманииНапомним, проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября 2021 года была приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

В Украине предупреждали, что Россия может использовать газопровод в качестве "оружия".

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