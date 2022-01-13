Срок действия действующих санкций истекал 31 января 2022 года.

Совет Европейского Союза продлил на полгода, до 31 июля 2022 года, действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил продлить до 31 июля 2022 года ограничительные меры, которые сейчас направлены на конкретные сектора экономики Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В частности, решение Совета ЕС принято после последнего оценивания состояния выполнения Минских договоренностей, которые, как предполагалось, в первую очередь должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года, но до сих пор этого не сделано.

Также сказано, что во время оценки состояния выполнения Минских договоренностей, которая состоялась 16 декабря 2021 года, лидеры Евросоюза поощряли прилагать дипломатические усилия и поддержали "нормандский формат" для обеспечения полного выполнения Минских соглашений.

"С учетом того факта, что Россия полностью не выполнила эти договоренности, лидеры ЕС единогласно решили продлить действие экономических санкций против страны", - отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные сектора экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В предыдущий раз санкции были продлены в июне 2021 года до 31 января 2022 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС. Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

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