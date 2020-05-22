Авиакатастрофа в Пакистане: все люди на борту самолета погибли (фото)

В самолете было 99 пассажиров и восемь членов экипажа.

Все люди на борту самолета Пакистанских Международных авиалиний, который потерпел крушение в городе Карачи, погибли.

Об этом сообщил мэр города, передает Associated Press.

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На борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Мэр добавил, что в результате катастрофы было разрушено по меньшей мере пять-шесть домов. О жертвах среди жителей района, где упал самолет, пока неизвестно.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 рейса PK-8303 совершал внутренний перелет. Он вылетел из Лахора и должен был приземлиться в 14:30 по местному времени в Карачи, но пропал без вести с радара. Несколько раз он пытался зайти на посадку. Пилоты перед катастрофой подали сигнал бедствия и сообщили, что один из двигателей самолета перестал работать. Самолет упал на жилые дома.

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