Утверждается, что никто не пострадал.

Самопровозглашенные "власти" Приднестровья сообщили об атаке дрона на военную часть. В результате атаки сгорел вертолет, никто не пострадал.

"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе", – пишет "Первый Приднестровский", цитируя заявление МГБ Приднестровья.

Утверждается, что жертв нет. При этом приднестровские СМИ публикуют кадры с моментом удара беспилотника по вертолету и последствиями пожара.

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