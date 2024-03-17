Самопровозглашенные "власти" Приднестровья сообщили об атаке дрона на военную часть. В результате атаки сгорел вертолет, никто не пострадал.
"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе", – пишет "Первый Приднестровский", цитируя заявление МГБ Приднестровья.
Утверждается, что жертв нет. При этом приднестровские СМИ публикуют кадры с моментом удара беспилотника по вертолету и последствиями пожара.
Момент удара
Наслідки атаки дрона в Придністров’ї
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