По словам депутата Оазу Нантоя, взрыв - инсценировка в стиле Голливуда.

Атака на воинскую часть в непризнанной республике Приднестровье - инсцинировка России для дальнейшего расшатывания ситуации в Молдове. Об этом в эфире телемарафона заявил молдавский политик, депутат парламента Республики Молдова Оазу Нантой.

"15 лет ходили слухи о том, что Россия намерена возобновить деятельность вертолетной эскадрильи на левом берегу Днестра. Этого не произошло. Тот вертолет, который показали на экране, - это никому не нужный хлам, а сам взрыв выглядит как инсцинировка в стиле Голливуда. Потому что там просто нечему гореть, если подумать о том, что 15 лет стоит пустой с пустыми баками. Так что это инсцинировка. А кому она нужна, это очевидно. Это российский сценарий", - уверен Нантой.

По его словам, чуть раньше, 28 февраля, в Тирасполе инсценировали съезд депутатов всех уровней.

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"А 17 марта была организована эта неубедительная провокация с подрывом этого хлама, который ранее был вертолетом Ми-8. И это является элементами единого сценария, который Россия надеется реализовать в Республике Молдова в 2024 году: "Батюшка, защити!", - отметил Нантой.

Он убежден, что Россия будет пытаться использовать два очага напряжения - это Гагаузская автономия и левый берег Днестра, приднестровский регион республики Молдова, - для дестабилизации ситуации в республике Молдова.

"Более того, на левом берегу есть много людей, которые понимают абсурдность ситуации и хотят объединения Молдовы. Некоторые из них сообщают, что на левом берегу появились бывшие вагнеровцы. ... Очевидно, что Россия будет пытаться скомпрометировать референдум по европейской интеграции Республики Молдова и сделает все для того, чтобы не допустить переизбрания Майи Санду на пост президента. А поскольку Россия имеет проблемы с кандидатами, которые могли бы реально соперничать с Санду, Россия идет по пути провоцирования хаоса и компроментации выборов как таковых. И вот эти события укладываются в этот сценарий", - сказал политик.

Он отметил, что внутри молдавского общества есть так называемая "пятая колонна", но она ничего не могла бы сделать, если бы не было внешнего незаконного финансирования, если бы не было информационных атак, которые "дирижирует" тот же Кремль.

"Ключевой фактор здесь - это грубое вмешательство России, которое мы называем гибридной войной", - подчеркнул Нантой.

Атака на воинскую часть в Приднестровье

В воскресенье, 17 марта, самопровозглашенные власти Приднестровья заявили об атаке дрона на воинскую часть. Отмечалось, что на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, который возник в результате взрыва.

Приднестровские СМИ опубликовали кадры с момента удара беспилотника по вертолету и последствиями пожара. Жертв нет.

Впоследствии в Молдове рассказали, причастна ли Украина к атаке на воинскую часть в Приднестровье. В комментарии Бюро политики реинтеграции Молдовы, обнародованном в тот же день, говорилось о том, что Украина не причастна к атаке дрона на воинскую часть в непризнанной республике Приднестровье.

Отмечалось, что ведомство связалось с другими государственными органами Республики Молдова, и после изучения видеоизображений и обмена информацией установило, что инцидент является "попыткой вызвать страх и панику в регионе".

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