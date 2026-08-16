Война Трампа пробила брешь в обороне Запада, – The Telegraph

Нехватка ракет для ПВО стала ощутимой не только для США, но и для всего мира.

США на протяжении десятилетий лидировали в производстве систем ПВО, однако на фоне войны на Ближнем Востоке даже их запасы начали иссякать. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что американские системы Patriot и THAAD оказались эффективными против иранской баллистики. Однако их боезапас, накопленный за многие годы, был израсходован за несколько месяцев. На этом фоне возникает вопрос: сможет ли американская ПВО справиться с угрозой со стороны других стран, таких как РФ, Иран, Китай и КНДР.

Отмечается, что во время войны на Ближнем Востоке США израсходовали около двух третей накопленных ракет для Patriot и 40% всех запасов THAAD. В настоящее время Вашингтон способен производить около 650 ракет-перехватчиков для Patriot и 96 для THAAD ежегодно.

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И хотя Пентагон категорически отрицает какой-либо дефицит, проблемы с ракетами для ПВО существуют, и это проблема не только для США. Ведь в настоящее время 19 стран используют системы ПВО Patriot. Почти все они зависят от поставок из США. Поэтому любой дефицит в США фактически становится глобальным дефицитом, отмечает издание.

Журналисты напоминают, что Япония уже имеет лицензию на производство ракет Patriot, а Германия строит завод. Однако все эти возможности значительно ниже, чем у Вашингтона. Еще больше усугубляет ситуацию то, что РФ, Иран, Китай и КНДР наращивают производство баллистических ракет. В частности, Китай имеет в своих запасах 3000 баллистических ракет, а РФ производит их около 120 в месяц. Также стоит учитывать, что для перехвата одной баллистической ракеты в среднем требуется по две ракеты-перехватчика, пишут журналисты.

Аналитики издания отмечают, что хотя война в Иране и стала катализатором, приведшим к нехватке ракет ПВО, однако на самом деле проблема гораздо шире, поскольку запасов никогда не было достаточно. Причина в том, что раньше угрозу со стороны баллистических ракет не воспринимали столь серьезно, поскольку не так много стран обладали этим типом ракет. Однако после вторжения РФ в Украину этот баланс изменился.

Издание отмечает, что новые угрозы требуют расширения производства ракет ПВО. И помимо того, что на это требуются миллиардные инвестиции, проблема заключается также и в дефиците времени. Поскольку на расширение производства уйдут годы. Также этот процесс может тормозиться из-за отсутствия достаточного количества компонентов.

Нехватка этих ракет уже сказывается на союзниках Вашингтона, прежде всего на Украине. Если раньше США ежегодно передавали Киеву около 130 ракет для Patriot, то сейчас этого стало слишком мало. Только за первые 10 дней августа РФ запустила по Украине почти 70 баллистических ракет, из которых удалось перехватить лишь одну. Помимо Украины, нехватку средств ПВО отмечают и другие союзники. В частности, страны Персидского залива размещают очень крупные заказы для пополнения своих запасов.

США уже пытаются нарастить производство ракет для Patriot. В прошлом месяце компания-производитель этих систем получила контракт, который позволит утроить производство. Также часть союзников, таких как Израиль, Южная Корея, Франция и Италия, располагают собственными системами, которые также могут закрыть часть пробелов. Однако их производственные мощности ограничены. И эти ограничения, по мнению аналитиков, могут повлиять на решение Вашингтона относительно его потенциальных действий на мировой арене.

Нехватка противоракетных систем

Напомним, в ночь на 16 августа российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400/KN-23. Сколько именно ракет было запущено – неизвестно. Военно-воздушные силы также не сообщили об успешном сбивании этих ракет.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди сообщал, что РФ ставит перед собой цель запускать по Украине до 200 ракет за одну атаку. Речь идет не только о баллистических, но и обо всех типах угроз. По его словам, в настоящее время российские военные могут одновременно запустить 77 баллистических ракет.

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