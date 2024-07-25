Вторую ночь подряд Румыния поднимала самолеты F-16 для мониторинга воздушной ситуации.

После дроновой атаки, которую российские оккупанты совершили в ночь на 25 июля на портовую и гражданскую инфраструктуру Измаильского района Одесской области, на территории Румынии нашли обломки, которые, вероятно, являются фрагментами ударных БпЛА Shahed-131/136.

Как сообщает Digi24, обломки обнаружены после дронового удара по югу Украины во время обследования побережья реки Дунай румынскими военными.

На фрагментах, фото которых издание обнародовало, четко видна надпись на русском: "Не браться".

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Также сообщается, что жители северного района уезда Тулча (Румыния) вторую ночь подряд получали сообщения RO-Alert, связанные с возможностью падения опасных объектов вблизи границы с Украиной.

Власти просили граждан не паниковать, следовать указаниям и советам в сообщении RO-Alert. Также говорится, что на Румынию никто не нападает, есть только опасность из-за того, что в результате уничтожения беспилотных летательных аппаратов на территорию страны могут падать обломки.

Кроме того, сообщается, что это вторая ночь подряд, когда два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной ситуации, в том числе в районе города Плауру.

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в сети X подтвердила, что на румынской территории были обнаружены обломки.

"Украинская гражданская инфраструктура подверглась более ужасным атакам, совершенным Россией. Обломки были обнаружены на румынской территории. Мы проинформировали и координируем с нашими союзниками это дело", - подчеркнула Одобеску.

Она отметила, что Румыния решительно осуждает эти безответственные действия России.

Ночная атака на Украину

Напомним, в ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарска (РФ). Как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, агрессор применил 38 ударных БпЛА "Shahed-131/136", которые направил на объекты инфраструктуры на нескольких направлениях, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины. В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА, еще три "Шахеды" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

По данным Одесской ОГА, под ударом вновь оказался Измаильский район. В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Также в результате падения обломков на частный дом пострадали супруги. В Измаильской администрации уточнили, что под ударом оказался населенный пункт Вилково, который называют украинской Венецией. В частности, по факту вражеского обстрела 11 дронами камикадзе "Shahed-136" в Вилково повреждены объекты портовой инфраструктуры и зафиксировано попадание в частный дом.

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