Три вражеских дрона вероятно пересекли государственную границу с Румынией.

В ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарска (РФ), в том числе под ударом оказался населенный пункт Вилково в Одесской области - есть разрушения и раненые.

Как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, агрессор применил 38 ударных БпЛА "Shahed-131/136", которые направил на объекты инфраструктуры на нескольких направлениях, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ ВС ВСУ, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА.

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Согласно сообщению, несколько российских дронов, вероятно, пересекли государственную границу с Румынией.

"Еще три "шахеды" локационное потеряны после пересечения государственной границы с Румынией", - говорится в сообщении.

По словам командующего, Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

По данным начальника Одесской ОВА Олега Кипера, под ударом вновь оказался Измаильский район. В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Также в результате падения обломков на частный дом пострадали два человека.

"Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - добавил Кипер.

В Измаильской администрации уточнили, что под ударом оказался населенный пункт Вилково, который называют украинской Венецией.

"По факту вражеского обстрела 11 дронами камикадзе "Shahed-136" в г. Вилково Измаильского района повреждены объекты портовой инфраструктуры и зафиксировано попадание в частный дом, к сожалению есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры рассказали, что враг попал в пограничную и гражданскую инфраструктуру юга региона. В результате атаки повреждены частные домовладения, пострадали пожилые супруги.

"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, которые фиксируют последствия обстрела", - рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что сейчас начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как уточнили УНИАН в прокуратуре, оба пострадавших - 1955 года рождения.

"Госпитализирован мужчина. У него - осколочное ранение спины. Ожоги головы, спины, ног - ожоги 1 степени, 20 - 25% поверхности тела", - добавили в ведомстве.

Дроновый удар РФ по Одесской области напугал румын

Напомним, в ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате удара произошли разрушения нескольких зданий припортовой инфраструктуры в городе Измаил. Повреждения получил 5-этажный жилой дом и три грузовых автомобиля. Ранены три человека.

Впоследствии стало известно, что во время этого дронового удара в Румынии, которая граничит с этим регионом, объявляли воздушную тревогу - к границе приближались БПЛА. В частности, жители города Тулча получили сообщение Ro-Alert в связи с тем, что было замечено несколько дронов - людей предупредили, что беспилотники потенциально могут попасть на территорию Румынии и нанести вред населению.

Из-за звуков взрывов в службу "112" обратилось 10 человек.

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