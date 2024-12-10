Они продолжат защищать его.

В России подтвердили, что предоставили убежище бывшему правителю Сирии Башару аль-Асаду. Кремль не собирается отдавать его в руки правосудия.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сказал NBC News, что на российскую территорию Асада доставили "наиболее безопасным способом", однако других деталей этой операции он раскрывать не будет:

"Он в безопасности, и это свидетельствует о том, что Россия действует так, как нужно в такой экстраординарной ситуации".

Российский чиновник добавил, что Москва и в дальнейшем будет поддерживать сирийского лидера, чей режим обвиняют в химических атаках, военных преступлениях, убийствах, систематических пытках и насильственных исчезновениях. Рябков заявил, что эти обвинения исходят от группы правительств, "которые постоянно препятствуют попыткам других стран жить по-своему".

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Он говорит, что Москва надеется на суверенное и целостное будущее Сирии, поэтому Израиль должен "серьезно рассмотреть" ситуацию на Голанских высотах и не нарушать территориальную целостность страны.

Также Рябков сказал журналистам, что Кремль готов рассмотреть еще один обмен заключенными с Соединенными Штатами Америки, который станет "здоровым шагом вперед" в отношениях между странами, особенно в начале работы администрации Дональда Трампа.

Бегство Асада

Как сообщал УНИАН, 8 декабря сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.

СМИ писали, что политик уже находится на территории России. Сообщается, что он мог вывезти туда около 135 миллиардов долларов.

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