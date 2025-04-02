В РФ закончились те, кто готов продать свою жизнь за деньги, поэтому без принудительной мобилизации или отправки срочников на войну оккупантам не получится даже перекрывать свои потери, считает Дикий.

Армия РФ будет постепенно "сдуваться", потому что без принудительной массовой мобилизации или отправки срочников на войну у оккупантов нет варианта даже перекрывать свои потери. На сегодня в России практически не осталось желающих даже за большие деньги заключать контракт. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV, отвечая на вопрос, насколько россияне могут увеличить свою группировку.

"Они не просто не могут увеличить, им компенсировать свои потери уже не удается. Причем не удается уже не первый месяц. По меньшей мере 4 последних месяца их потери гораздо больше, чем за это время новый набор. Поэтому, если полгода назад у них стояли очереди в военкоматы, чтобы заключить контракт, то сейчас не то что нет очередей, а они теряют в 1,5-2 раза больше, чем за это время набирают новичков", - прокомментировал Дикий.

По его словам, не спасает даже то, что этих новичков после многодневной базовой подготовки сразу бросают в действующую армию.

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"У них реально армия начинает численно "сдуваться". Да, она была базово очень большой - 630 тысяч (это с 70 тысячами на Курщине). Но с каждым месяцем она уменьшается. Потому что потери по меньшей мере последние три месяца сильно не перекрываются", - отметил военный эксперт.

Дикий говорит, что у россиян сейчас проблема с набором, хотя в конце прошлого года там в десять раз подняли выплаты по контрактам.

"Но это не только не привело к в десять раз большему потоку новобранцев, а оно вообще не привело к притоку новобранцев. Оказалось, что вопрос не в сумме денег, а в том, что люди в принципе делятся на тех, кто готов продать жизнь за деньги, и тех, кто психологически к этому не готов. И вот те, что были готовы продать, закончились", - пояснил он.

В то же время, по словам Дикого, об увеличении армии РФ может идти речь, если сделают радикальное изменение, то есть либо объявят принудительную мобилизацию, как осенью 2022 года, либо массово бросят на войну срочников. Но, учитывая настроения в российском обществе, есть большой вопрос, пойдет ли глава Кремля Владимир Путин на то, чтобы массово послать срочников на войну или провести принудительную массовую мобилизацию, добавил аналитик.

"Но без этого у них не то что нет варианта хотя бы перекрывать потери, а их армия будет дальше очень постепенно "сдуваться", - отметил Дикий.

Армия РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, весной этого года в России пройдет самый массовый за последние 14 лет призыв на военную службу. Кремлевский диктатор Путин подписал соответствующий указ, согласно которому будет призвано 160 тысяч человек в возрасте от 18 лет до 30.

В 2025 году российские власти планируют увеличить свою армию на 12-15 дивизий. В численном эквиваленте это равно примерно 150 тысячам военных. Украинский президент Владимир Зеленский отмечает, что таким образом кремлевский диктатор Путин готовится не к переговорам, а к продолжению войны, и не только против Украины.

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