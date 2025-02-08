Украинский президент отмечает, что кремлевский диктатор Путин готовится не к переговорам, а к продолжению войны, и не только против Украины.

Россияне увеличивают свою армию еще более чем на 100 тысяч солдат, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в своем видеообращении в Telegram.

"Сейчас мы знаем - наша разведка нам докладывает, - что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. Очевидно, будет и в дальнейшем расширяться их сотрудничество с Северной Кореей. К сожалению, современные технологии - технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии. И это означает простую вещь: Путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще более чем на 100 тысяч солдат", - подчеркнул Зеленский.

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Он подчеркнул, что все партнеры Украины должны об этом знать и соответствующую информацию Украина готова передавать, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация.

Украинский президент сообщил, что с Председателем военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне, который приехал в Киев, обсудил подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн" и потребности обороны как Украины, так и общей.

Как подчеркнул Зеленский, первая поездка нового главы Военного комитета НАТО именно в наше государство, "именно для того, чтобы поддержать украинцев".

"Мы должны вместе видеть, какие есть угрозы и какие есть наши инструменты противодействия. Нужно четкое понимание: здесь, в Европе, каждой стране придется укреплять оборону, и цель в 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня", - подчеркнул украинский президент.

Также он сказал, что благодарен Британии за объявленные средства на поддержку устойчивости Украины, и не только оборонной устойчивости, но и энергетической устойчивости, экономической и социальной.

"Важным шагом" в развитии нашей военной авиации Зеленский назвал истребители "Миражи" от Франции. По словам главы государства, эти самолеты уже работают на нашу защиту.

"Будет увеличение этого направления", - добавил он.

Также напомнил, что есть пополнение F-16 - новые самолеты от Нидерландов.

В заключение Зеленский сообщил, что готовится четкий график встреч с ключевыми партнерами Украины: "Америкой, европейцами, исламским миром".

"Есть четкие даты. Будем работать", - отметил президент.

Новости об увеличении российской армии

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность военнослужащих Во оруженных сил Российской Федерации - с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года. В Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации настаивали тогда на всеобщей мобилизации, поскольку российская армия несет огромные потери на войне в Украине. Однако и до сих пор Россия проводят скрытую мобилизацию.

Другим указом, подписанным уже в сентябре 2024 г., Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 180 тысяч военных, а именно российская армия будет насчитывать 1,5 млн военнослужащих, штатная же численность ВС РФ увеличивается до 2 млн 389 тысяч человек.

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