В Министерстве обороны РФ уже заявляют, якобы это не связано с войной в Украине.

С 1 апреля по 15 июля 2025 года в России пройдет весенний призыв на военную службу. Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал соответствующий указ. Таким образом будет призвано 160 тысяч человек, в возрасте от 18 лет до 30, пишет пропагандистский Telegram-канал "ТАСС".

Министерство обороны РФ, в свою очередь, уточняет, якобы этот призыв никоим образом не связан с продолжающейся войной против Украины.

"Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением "специальной военной операции" [войны] в Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", - говорится в Telegram.

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Кроме того, призывников якобы обещают не направлять на временно оккупированные территории Украины для выполнения военных задач (в Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области).

При этом российская "Радио Свобода" отмечает, что это самый большой призыв за последние годы. В 2024 году было 150 тысяч; в 2023 — 147 тысяч, в 2022 году — 134,5 тысяч.

Россия в войне против Украины - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Россия способна долго давить на фронте, но имеет проблему. В частности, показатель уничтоженного автомобильного транспорта свидетельствует об истощении технического ресурса.

Кроме того, Россия готовилась нанести ядерный удар по ВСУ в 2022 году. Сергей Суровикин в октябре 2022 года рассматривал такую возможность, чтобы остановить продвижение ВСУ.

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