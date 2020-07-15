На границе Армении и Турции заметили военные вертолеты РФ (видео)

В Южном военном округе ВС России заявили, что это якобы проводятся запланированные учения.

В районе армяно-турецкой границы заметили вертолеты 102-й базы Вооруженных сил России в Гюмри.

Видео появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

В Южном военном округе ВС России заявили, что это якобы проводятся запланированные учения. При этом учения проходят в том числе на российских базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Также уточняется, что это якобы не связано с заявлениями Турции о поддержке Азербайджана на фоне обострившегося конфликта с Арменией.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия, были человеческие потери.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, территория этой страны была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло боевые действия на этом направлении.

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Как заявили в Минобороны Азербайджана, потери зафиксированы с обеих сторон. "Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии. В результате принятых мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери. В ходе боев двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. О потерях со своей стороны Армения не сообщает. По версии Минобороны Армении, пострадали только силы Азербайджана.

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