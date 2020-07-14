На границе Армении и Азербайджана обострение: в Баку заявили о гибели генерала
На границе Армении и Азербайджана продолжаются столкновения.
Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных офицеров в результате боев на границе с Арменией, сообщает Aysor.am.
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«К сожалению, должен заявить, что в результате боев погибли генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев», - сказал Велиев на брифинге.
По данным СМИ, Гашимов – начальник штаба 3-го корпуса, а Мирзеев – начальник артиллерии того же корпуса.
По данным издания Vesti.az, также погибли два майора, два прапорщика и солдат азербайджанской армии.
Ранее Баку сообщал о четырех погибших военных. Таким образом, общие потери Азербайджана с начала столкновений составляют 11 человек. Армения заявила о двух раненых со своей стороны.
Как сообщал ранее УНИАН, 12 июля между азербайджанскими и армянскими военными произошли столкновения на границе.
В период с 1988 года по 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако, военные столкновения между странами не прекратились и после подписания мирного договора.
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