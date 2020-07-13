На границе Армении и Азербайджана снова столкновения: обстреливают минометами и танками

В Минобороны Армении заявили о минометных и танковых обстрелах.

Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана вечером 12 июля вновь открыли огонь по позициям армянской армии на границе. Обстрел вели из минометов и танков.

Об этом в Facebook написала Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении.

"Обстрел ведется из 82-миллиметровых минометов и танков с того же направления (с Товузского района)", - отметила она.

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По словам Степанян, потерь среди армянских военных нет. Также она отметила, что Вооруженные силы Армении не ведут огонь в направлении азербайджанских населенных пунктов.

"Только инженерная инфраструктура и технические средства ВС Азербайджана являются объектами нападения", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении.

Как сообщал ранее УНИАН, 12 июля между азербайджанскими и армянскими военными произошли столкновения на границе.

В результате боевых столкновений на азербайджано-армянской границе погибли двое военнослужащих ВС Азербайджана, пятеро - получили ранения.

В период с 1988 года по 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако, военные столкновения между странами не прекратились и после подписания мирного договора.

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