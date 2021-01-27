Российский оппозиционер стал очередным российским "либералом", исповедующим шовинистические взгляды в отношении Украины.

Всегда ли враг вашего врага - друг? У украинцев были веские причины задуматься над этой старой пословицей после вспышки протестов по всей России, которые начались после ареста оппозиционера Алексея Навального.

На первый взгляд может показаться разумным предположение, что украинцы должны были бы положительно встретить перспективу усиления внутренних беспорядков в соседней стране. В конце концов, гибридная война Путина против Украины продолжается уже восьмой год без конца на горизонте. А целые регионы страны до сих пор под российской оккупацию, - пишет в своей статье эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон. Все это дает Украине хорошие причины поддерживать все, что может отвлечь или ослабить Кремль.

Читайте такжеFinancial Times: на протестах в России слышно эхо БеларусиАнтикоррупционные идеалы и демократические принципы, которые продвигает Навальный, тоже отвечают ценностям, которые Украина сама приняла после революции в 2014 году. Если нынешнее движение на улицах России наберет вес, он теоретически может расчистить путь к улучшению двусторонних отношений. Вместе с тем, многие украинцы остаются глубоко скептичными в отношении человека, который стоит за последней волной протестов против Владимира Путина.

Навальный - знакомое лицо для украинцев уже более десятилетия. И он всегда производил смешанное впечатление. Его расследования коррупции в Кремле всегда вызывали значительное внимание и восхищение. Однако, сам Навальный тесно ассоциируется с русским национализмом. Его обвиняют в том, что он разделяет империалистические претензии Путина на Украину.

В 2014 году Навальный заявил, что если бы стал президентом России, то не вернул бы контроль над Крымом Украине. Поскольку оккупированный полуостров - "не бутерброд", чтобы его передавать "туда-сюда". Он также повторял традиционное националистическое утверждение Путина о том, что якобы русские и украинцы - "один народ". Хотя оппозиционер и признал, что такие заявления звучат как оскорбление для многих в Украине.

Когда в декабре 2018 года Украина создала независимую Православную церковь, свободную от российского контроля, реакция Навального на это была особенно яркой.

"То, что создавалось веками, было разрушено Путиным и его идиотами за четыре года. Путин - враг русского мира", - написал Навальный в Twitter.

Читайте такжеНа акции в поддержку Навального по всей России вышли более 110 тысяч человек-СМИ (фоторепортаж)Этот эпизод прекрасно разоблачает внутреннего националиста, который сидит в российском оппозиционере. Вместо того, чтобы признать право Украины на церковную независимость, он решил атаковать Путина за то, что тот не смог сохранить российское влияние на соседнюю страну. При этом Навальный поддержал откровенно империалистическую идею о "русском мире", который простирается далеко за пределы границ современной России.

Трудно переоценить, насколько это дискредитирует Навального в глазах украинцев. С 2014 года шовинистические утверждения России о месте Украины в широком "русском мире" служили идеологическим топливом для войны, которая отобрала жизнь у 14 тысяч украинцев. А еще миллионы заставила покинуть свой дом. Тот факт, что Навальный считает такую токсичную концепцию вполне приемлемой, много говорит о его отношении к украинской независимости и идентичности.

Тревожные взгляды Навального на внешнюю политику не ограничиваются Украиной. Он поддерживал независимость сепаратистских регионов, которые Кремль оторвал по всей территории СССР, а также поддерживал российскую войну против Грузии в 2008 году. Он также использовал агрессивную риторику против иммигрантов, за которую в Северной Америке или Западной Европе его считали бы правым радикалом в политическом спектре. Хоть все это было сказано им очень давно, Навальный, похоже, не изменил своих взглядов. В 2017 году во время интервью, когда его спросили, не сожалеет ли он о своей дискриминационной риторике, он ответил твердое "нет".

Читайте также"Страх Путина" : у Байдена прокомментировали задержание и арест НавальногоНе все в Украине рассматривают нынешние протесты в России исключительно через призму нескрываемого национализма Навального. Некоторые считают его взгляды на Украину досадным, но совершенно неприметным отражением распространенного Российского общественного мнения. Поэтому такие люди склонны сосредотачивать внимание на потенциальной пользе для Украины от заметного демократического движения в России. Другие же наблюдают за эскалацией противостояния из-за ареста Навального и считают ее возможностью ввести новые санкции против Москвы. А также еще раз привлечь внимание к российской войне против Украины.

Комментируя российское подавление протестов 23 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался связать международную реакцию на арест Навального с более жестким ответом на войне в Украине.

"Как международное сообщество, мы должны выйти за пределы слов осуждения и использовать доступные инструменты, чтобы заставить российские власти прекратить насилие против собственного народа и агрессию против других государств", - написал Кулеба в Twitter.

Исполнительный директор украинского "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк считает российские протесты полезными для национальных интересов Киева, несмотря на личные взгляды Навального на Украину.

"Моя позиция очень прагматична. Чем больше давление на режим Путина внутри России, тем выше шансы возвращения Крыма в Украину. Если Навальный на каком-то этапе станет тем, кто принимает решения в российском правительстве, его политика в отношении Крыма и войны на востоке Украины будет для меня ключевым маркером", - сказала она.

Читайте такжеFinancial Times: Навальный - "внутренний враг номер один" в РоссииНавальный - не первый российский деятель, пользующийся поддержкой демократического мира, но при этом исповедующий недемократические взгляды на Украину. Российский писатель и диссидент Александр Солженицын - еще один пример этой давней традиции. Солженицын получил Нобелевскую премию за разоблачение ужасов коммунизма в СССР. Но он был ожесточенным врагом независимости Украины.

Такое мышление отражает столетия империализма и русификации. Через 30 лет после распада СССР это наследство продолжает формировать современные российские подходы к Украине в 21-м веке. Несмотря на свое прозападное позиционирование, Навальный точно не имеет иммунитета к этим имперским иллюзиям. С этой точки зрения, он лишь подтверждает распространенный украинский тезис о том, что российский либерализм заканчивается на границе Украины.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань