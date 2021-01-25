23 января в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального / фото REUTERS
В штабе российского оппозиционера Алексея Навального объявили о планировании проведения новых акций в поддержку политика 31 января.
Об этом написал руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в Твиттере.
"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал он.
Подробности Волков пообещал сообщить позднее.
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Протесты в России
- В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.
- Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.
- В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное количество задержанных за всю современную историю России.
- В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.
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