На такой шаг компания пошла по приказу китайского правительства.

Компания Apple удалила приложения WhatsApp и Threads от Meta Platforms из своего китайского магазина App Store по приказу китайского правительства, которое сослалось на соображения национальной безопасности, пишет Reuters.

Два других иностранных приложения для обмена сообщениями – Telegram и Signal – также были удалены из магазина, согласно данным компаний Qimai и AppMagic, занимающихся отслеживанием приложений.

Отмечается, что удаление этих четырех приложений свидетельствует о растущей нетерпимости со стороны центрального правительства Китая к по крайней мере некоторым иностранным сервисам онлайн-сообщений, которые выходят из-под его контроля. Это также свидетельствует о меньшей свободе действий для Apple в Китае.

Видео дня

Правящая партия Китая продолжает усиливать контроль над использованием Интернета в стране, вводя полную цензуру чувствительных тем в социальных сетях и мониторинг коммуникации. Пекин предложил политику, направленную на сокращение времени, которое дети проводят в Интернете.

Удаление WhatsApp и Threads происходит накануне голосования в законодательном органе США по законопроекту, который заставит китайскую компанию ByteDance продавать TikTok, иначе ей грозит запрет на рынке США.

Технологические новости

Европейская комиссия предупредила, что Apple, Google и Meta могут не соблюдать новые правила цифровой конкуренции, поскольку она начала расследования, которые могут привести к штрафам.

Ранее УНИАН писал, что компания Apple готовится разделить App Store "на две части", одна - для Европы, другая - для остального мира. Изменения необходимы, чтобы магазин соответствовал новым местным законам.

Вас также могут заинтересовать новости: