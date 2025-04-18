На дисплее появляются зеленой линии, которые мешают нормально пользоваться устройством.

В сети появляется множество сообщений о проблемах с дисплеем, возникающих на некоторых старых телефонах Samsung Galaxy. Проблема проявляется в виде тонкой вертикальной зеленой линии, которая возникает в разных частях девайса и мешает нормально нажимать на экран.

Об этом пишут на Reddit и Samsung Community. Эта проблема, похоже, в первую очередь затрагивает модели серии Galaxy S21, причем чаще всего упоминаются Galaxy S21 Ultra и S21 FE.

Некоторые пользователи Galaxy отмечают, что зеленая линия появилась после установки апрельского обновления. Однако точная причина неполадок пока не известна. Впрочем, тот факт, что данная проблема сохраняется и после сброса настроек предполагает потенциальный дефект оборудования.

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Согласно предположению специалистов, проблема может быть в неисправном разъеме дисплея или гибком кабеле. Эти внутренние компоненты соединяют экран с основной платой телефона, и любое их повреждение или ослабление может привести к неисправности дисплея. А обновление системы могло быть одним из факторов, усугубивших ситуацию.

Samsung еще не комментировала проблему со смартфонами. Однако схожие линии ранее появлялись в моделях Galaxy S20. Тогда компания предлагала бесплатный ремонт или замену сломанных смартфонов.

В конце 2023 года после обновления до One UI 6.0 пользователи Samsung жаловались на "выгорание" экрана в своих смартфонах. Владельцы iPhone столкнулись с аналогичной проблемой.

Ранее Samsung подтвердила, что обновление One UI 6.1 с ИИ-функциями, которое изначально появились на Galaxy S24, в мае доберется до флагманов 2021 и 2022 годов. Правда, они получат слегка урезанный функционал.

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