Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации (видео)

Среди нововведений – самолет получил новую систему управления силовой установкой.

Крупнейший в мире многофункциональный транспортный самолет Ан-225 “Мрия” начал испытания после модернизации.

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25 марта 2020 года самолет совершил первый полет после модернизации. Взлет "Мрии" показали в Facebook госпредприятия "Антонов".

Среди нововведений – самолет получил новую систему управления силовой установкой.

“Ан-225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, было установлено новую систему управления силовой установкой украинского производства”, – написали в сообщении.

По данным Mil.in.ua, кроме установки новой системы управления силовой установкой, также известно, что украинская компания ООО «ПКФ «Сторк» поставит многофункциональные индикаторы MFD10.SPO.03 в интересах ГП «Антонов» для установки на самолеты Ан-124-100 “Руслан” и Ан-225 “Мрия”.

Указанные многофункциональные индикаторы (дисплеи) будут установлены на бортовую автоматизированную систему контроля самолетов Ан-124-100 “Руслан” и Ан-225 “Мрия”.

Бортовая автоматизированная система контроля (БАСК) предназначена для непрерывного контроля технического состояния всех систем самолета и действий экипажа как в полете, так и при выполнении различных операций на земле, что предусмотренно единым регламентом технического обслуживания.

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.