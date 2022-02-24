Президент США сказал, что американские силы, которые отправлены в Европу, будут защищать каждый клочок земли стран-членов НАТО.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что американские войска, которые отправляются на усиление восточного рубежа НАТО, не будут воевать в Украине с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал в обращении относительно нападения России на Украину.

"Наши силы не участвуют в конфликте России в Украине и не будут этого делать. Наши силы не едут в Европу, чтобы воевать в Украине, но защищать наших союзников по НАТО, и мы заверили наших союзников на востоке", - заявил Байден.

Президент США отметил, что американские войска будут защищать каждый клочок территории стран-членов НАТО.

По его словам, за последние недели были отправлены тысячи дополнительных военных в Германию и Польшу в рамках обязательств США в Альянсе.

В то же время, он заявил, что только за последний год США предоставили Украине оборонную помощь на сумму более 650 миллионов долларов.

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