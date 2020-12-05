При этом США сохранят возможность осуществлять целевые контртеррористические операции в Сомали и смогут получать предупреждения об угрозах стране.

Президент США Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года.

Читайте такжеРоссия планирует построить военную базу в Сомали – СМИОб этом сообщается на сайте Пентагона. Часть войск перебазируют за пределы Восточной Африки, другую часть — в соседние с Сомали страны.

«США не уходят и не покидают Африку. Это не является изменением в политике США, мы продолжим бороться с проповедующими насилие экстремистскими организациями, которые могут угрожать нашей стране, и в то же время поддерживать наше стратегическое преимущество в конкуренции великих держав»,— сказано в заявлении Пентагона, передает kommersant.

При этом США сохранят возможность осуществлять целевые контртеррористические операции в Сомали и смогут получать предупреждения об угрозах стране.

Американские военные в Сомали

По информации The Wall Street Journal, в Сомали находятся около 700 американских военных. Часть из них перебросят на базы в Кении и Джибути.

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Автор: УНИАН