Талибы запретили выращивать мак, в то время как в другой азиатской стране производство резко возросло.

Расположенная в регионе Индокитай союзная Китаю и России Республика Мьянма стала крупнейшим в мире производителем опиума, опередив Афганистан, где талибы запретили выращивание мака и производство наркотиков. Об этом говорится в отчете Управления ООН по наркотикам и преступности.

Производство опиума в Мьянме, которую уже более двух лет раздирает гражданская война, в этом году выросло на 36% – до 1080 метрических тонн, что является самым высоким показателем с 2001 года.

Выращивание мака в Мьянме сокращалось в период с 2014 по 2020 год, но начало резко расти после того, как военные свергли демократически избранное правительство в феврале 2021 года и спровоцировали восстание в регионах. "Ухудшение стабильности и безопасности с тех пор совпало с повышением уровня выращивания мака и производства опиума", — говорится в отчете ООН.

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Отмечается, что под выращивание мака в Мьянме сейчас отведено около 47 000 гектаров земли – на 18% больше, чем в прошлом году, когда производство опия уже подскочило на 33%.

Согласно отчету, производство и торговля героином в 2022 году были самой прибыльной деятельностью опиумной промышленности Мьянмы. Стоимость опиумной экономики страны, включая экспорт и внутреннее потребление, оценивается в 1-2, 5 миллиарда долларов США, или примерно 2-4% ВВП в 2022 году.

Афганистан, который исторически был мировым лидером по производству опиума, наоборот продемонстрировал резкое падение производства наркотиков - сразу на 95%. Это произошло после того, движение Талибан, захватившее власть в стране в 2021-м году, ввело в прошлом году строгий запрет на выращивание мака.

Вероятно, таким образом Талибан пытается добиться международного признания своего режима. Показательно, что именно на подконтрольных Талибану территориях Афганистана десятилетиями процветало производство опиума, с помощью которого это движение и финансировало свою деятельность.

Гражданская война в Мьянме

В начале 2021 года в Мьянме состоялись выборы, победу на которых одержали демократические силы. Это не устроило военных, которые имеют значительное политическое влияние в стране. 1 февраля 2021 года военные захватили власть в стране, что вызвало волну народных протестов.

После череды кровавых акций с подавления мирного протеста в Мьянме начало набирать обороты вооруженное движение сопротивления. Уже в мае 2021 года страна погрузилась в настоящую гражданскую войну.

Военная хунта контролирует стролицу и часть территорий страны, пользуясь поддержкой Китая и России. Часть страны контролируется разрозненными повстанческими движениями.

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