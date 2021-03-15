ООН призывает международное сообщество «объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы и его демократическими стремлениями».

В Мьянме после военного переворота, который произошел 1 февраля, во время протестов были убиты не менее 138 человек.

Читайте такжеПартия канцлера Германии Меркель проиграла на выборах ландтагаОб этом заявили в Организации Объединенных Наций, сообщает DW.

Отмечается, что только в минувшие выходные в крупнейшем городе страны Янгоне и других населенных пунктах убили 56 человек. Среди погибших есть женщины и дети.

«Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш решительно осудил это насилие, которое продолжается против мирных протестующих, и постоянное нарушение основных прав человека в Мьянме», - говорится в сообщении.

Гуттериш также вновь призвал международное сообщество «объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы и его демократическими стремлениями».

Спецпредставитель ООН Кристин Шренер Бургенер ранее также осудила кровопролития в Мьянме.

Что этому предшествовало

В Мьянме с 1 февраля, когда произошел госпереворот, не утихают акции протеста. Объясняя свои действия фальсификациями на последних выборах, военные сместили гражданское правительство во главе с лидером нации Аун Сан Су Чжи. Она, как и другие представители руководства республики, находится под арестом.

Силы безопасности жёстко подавляют акции протеста, а в последнее время против демонстрантов начали применять огнестрельное оружие.

Евросоюз готовит санкции против компаний в Мьянме, управлением которыми занимается военная хунта.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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Автор: Тамара Отовская