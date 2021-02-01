Военные заявили, что арестовали высокопоставленных чиновников в ответ на махинации во время выборов в ноябре 2020 года.

Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мину Аунгу Хлайну.

Читайте такжеВ Мьянме задержали президента страны и госсоветникаКак сообщают международные СМИ со ссылкой на принадлежащий военным телеканал «Мьявадди», перед этим представитель правящей партии «Национальная лига за демократию» сообщил о задержании фактической главы правительства Аун Сан Су Чжи. После этого в Мьянме начались перебои со связью, а правительственные ТВ и радио прекратили вещание.

Военные заявили, что арестовали высокопоставленных чиновников в ответ на махинации во время выборов в ноябре 2020 года. В стране вводится чрезвычайное положение сроком на год.

Мьянманские военные заявили, что в стране пройдут новые выборы правительства, пишет газета The Myanmar Times. После выборов и отмены режима чрезвычайного положения они планируют передать власть. «Мы реализуем настоящую многопартийную демократию ... с настоящим балансом (сил.- ред.) и справедливостью»,— цитирует Reuters заявление армии.

В Мьянме в настоящее время наблюдаются перебои с мобильной и проводной связью, что может мешать освещению событий в стране, сообщала группа Netblocks по данным мониторинга связности. Ранее Reuters сообщал что у здания администрации Янгона, крупнейшего города Мьянмы, замечены солдаты и военная техника. Агентство сообщает, что телефонная связь со столицей страны Нейпьидо недоступна, передает kommersant. Кроме того, ассоциация банкиров Мьянмы объявила, что все банки страны будут временно закрыты. Это решение принято на фоне военного захвата власти в стране. Как отмечается в заявлении, банки будут запрашивать разрешение центрального банка на временное закрытие и информировать его, когда они планируют возобновить обслуживание клиентов.

Реакция мира на переворот в Мьянме

На ситуацию в Мьянме уже отреагировали в ООН, США и некоторых других странах. В частности, США призвали военных Мьянмы освободить задержанных чиновников. США встревожены сообщениями о задержании лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она призвала военных следовать закону. С осуждением действий военных также выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем выражать поддержку демократическим институтам Бирмы и в сотрудничестве с местными партнерами призываем военных… следовать нормам демократии и верховенству закона и отпустить задержанных»,— указано в сообщении Белого дома. Псаки отметила, что советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал его о ситуации.

Мьянма до 1989 года была известна как Бирма. Название было изменено после захвата власти генералом армии Со Маунгом. США и Великобритания продолжают официально использовать название Бирма.

«Мы призываем военных руководителей Бирмы отпустить всех чиновников и общественных лидеров и уважать выбор народа Бирмы, выраженный во время демократических выборов 8 ноября»,— передает сайт Госдепа США слова Блинкена.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш осудил задержание президента Мьянмы Вин Мьина, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников в ходе военного захвата власти в стране. Также озабоченность событиями в стране выразили МИД Индии, Сингапура и Австралии.

«Генеральный секретарь решительно осуждает задержание государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других политических лидеров накануне открытия сессии нового парламента Мьянмы»,— говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, передают «РИА Новости». Гутерриш призвал военное руководство Мьянмы уважать волю народа, придерживаться демократических норм и решать разногласия с помощью диалога.

Глава МИД Австралии Марис Пейн призвала «военных уважать верховенство права, разрешать споры с помощью законных механизмов и немедленно освободить всех гражданских лидеров и других лиц, которые были незаконно задержаны». МИД Сингапура надеется, что «стороны проявят сдержанность, будут поддерживать диалог и стремиться к положительному и мирному завершению» конфликта. МИД Индии считает, что «верховенство права и демократический процесс должны быть поддержаны».

Что предшествовало перевороту в Мьянме

По данным ЦИК Мьянмы, «Национальная лига за демократию» получила 396 мест в парламенте и право сформировать правительство, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза — 33 места. После этого военные начали заявлять о нелегитимности выборов. В январе Хлайн сообщил о возможной отмене действия конституции. После этого вооруженные силы несколько раз отрицали сообщения о готовящемся захвате власти.

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Автор: УНИАН