Выкуп экспортной техники позволяет модернизировать имеющееся на вооружении России старое оружие и отправить его в бой против Украины.

Россия, вероятно, выкупает военные грузы, которые ранее отправляла в Мьянму и Индию. В частности, речь идет о запчастях для танков и ракет.

Об этом пишет Nikkei ссылаясь на анализ данных таможенного оформления. Отмечается, что Россия, полагаясь на помощь стран, с которыми у нее давние военные связи, может реимпортировать компоненты для усовершенствования старого оружия для его дальнейшего использования в войне против Украины.

Например, "Уралвагонзавод", производящий танки для российских вооруженных сил, импортировал продукцию военного назначения из Мьянмы на сумму 24 миллиона долларов. Компоненты были зарегистрированы как произведенные "Уралвагонзаводом".

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Согласно таможенным данным, компания выкупила 6775 оптических прицелов и 200 камер для установки в танках. "Вероятно, это оптические устройства для измерения расстояния до целей и прицеливания на них", - сказал Нобуюки Акатани, старший офицер в отставке Сухопутных сил самообороны Японии, который участвовал в разработке танков.

Согласно ежегодному отчету The Military Balance за 2023 год, опубликованному Международным институтом стратегических исследований, британским аналитическим центром, в России имеется около 5000 танков.

"У России на хранении много старых танков Т-72, которые нуждаются в модернизации и впоследствии могут быть отправлены на передовую. Могу добавить, что оптика - большая проблема для российского ВПК. Вполне вероятно, что они пытаются получить оптику таким образом", - сказал Олег Игнатов, аналитик по вопросам России из брюссельской Международной кризисной группы.

Россия, которая ранее полагалась на западные технологии для производства оптического оборудования,испытывает трудности с приобретением необходимых компонентов из-за введенных санкций.

В данных растаможки причиной указана "ввезено по акту рекламации". "Уралвагонзавод" в 2019 году экспортировал продукцию военного назначения для армии Мьянмы; а эта причина указывает на то, что возвращенные товары были дефектными. Но, по словам военного аналитика, ранее работавшего в Министерстве обороны Японии, Киничи Нисимуры "любая дефектная продукция должна была быть заменена при обнаружении в ходе полной проверки, проведенной во время импорта".

"Насколько мне известно, для гарантийного возврата это будет необычно большое количество", - добавил Якуб Яновский из голландского веб-сайта, посвященного анализу военной информации Oryx.

Российская компания "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ), которая занимается производством ракет, закупила в общей сложности шесть компонентов для прицела ночного видения для ракет "земля-воздух" за 150 тысяч долларов США у Министерства обороны Индии в августе и ноябре 2022 года. Все устройства, необходимые для обеспечения работы ракет ночью и при слабом освещении, были изготовлены самой компанией КБМ, которая в феврале 2013 года экспортировала такие же детали в Индию.

Россия, возможно, реимпортировала детали для ремонта, но по состоянию на конец марта этого года не было никаких записей об отправке деталей обратно в Индию.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия является третьим по величине экспортером оружия в мире, а Индия является ее крупнейшим покупателем, на долю которой приходится 35% зарубежных поставок российского оружия за последнее десятилетие. За Индией в числе крупнейших покупателей российского оружия следует Китай с 15% от общего объема экспорта и Алжир с 10%.

Выкуп экспортной техники позволяет модернизировать имеющееся на вооружении России старое оружие и отправить его в бой против Украины.

Лидеры Большой семерки на своем саммите в японской Хиросиме призвали другие страны прекратить военную поддержку России.

Но "трудно заручиться поддержкой стран, которые полагаются на оружие российского производства", - сказал Нобумаса Акияма, профессор, изучающий контроль над вооружениями в Университете Хитоцубаси в Токио.

Усилия по прекращению потока военной техники в Россию, а оттуда на линию фронта в Украине, требуют жестких мер, таких как создание механизмов раскрытия сделок с Россией, отмечает Nikkei.

Поставки оружия в РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, США, европейские страны и Япония запретили экспорт в Россию товаров потенциального военного назначения с момента начала ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Однако, такие товары все еще попадают в РФ в обход санкций. России помогают в этом страны, которые она называет "дружественными", и которые отказались вводить санкции против российского террористического режима.

Например, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкий производитель фотоаппаратов Leica Camera AG начал поставлять в Россию бинокли с лазерным дальномером и прицелы ночного видения. Лазерные дальномеры и нивелиры швейцарской компании Leica Geosystems также попадают в Россию, но через третьи страны. Напомним, что сама Швейцария отказывается помогать Украине защищаться, заявляя о своей якобы нейтральности.

Тем временем стало известно, что российские поставки военных грузов в Индию прекратились, поскольку страны пытаются найти механизм оплаты, не нарушающий санкции США. Больше всего пострадали от перебоев с поставками ВВС Индии, которые зависят от российского парка истребителей и вертолетов.

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