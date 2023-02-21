Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул необходимость поддержки Украины.

Президент России Владимир Путин не хочет мира, он готовится к новому наступлению в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебоq и вице-президентом Еврокомиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем пресс-конференции в Брюсселе, комментируя сегодняшнее послание Путина к федеральному собранию.

"То, что мы видели сегодня, – президент Путин не готовится к миру, он готовится к войне, до новых наступлений. Он готовится для того, чтобы послать в Украину больше войск, больше вооружения", - сказал Столтенберг.

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Он в очередной раз подчеркнул необходимость поддержки Украины.

"Поэтому мы должны поддерживать Украину, потому что это будет трагедия для Украины, но также опасность для всех нас, если Путин выиграет в Украине", - добавил Столтенберг.

Будет ли новое наступление - что говорят эксперты

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверен, что 24 февраля возможны новые ракетные удары, но не наступление, подобное тому, которое было в этот день год назад.

По словам командующего Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, наступление из Беларуси также маловероятно, потому что у врага нет достаточного количества сил на территории Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что украинские бойцы сломают любые попытки России перехватить инициативу на поле боя.

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