США готовы к конструктивному взаимодействию с РФ для полной имплементации ДСНВ-3, отметили в Госдепартаменте.

Россия нарушает ключевое соглашение о контроле над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами и продолжает отказывать в разрешении на инспекции своих ядерных объектов. Об этом заявил во вторник представитель Госдепартамента, пишет CNN.

"Россия не выполняет свое обязательство по Новому договору о СНВ-3 по содействию инспекционной деятельности на своей территории. Отказ России содействовать инспекционной деятельности не позволяет Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями", - говорится в сообщении.

"Россия также не выполнила обязательство по новому договору о СНВ-3 созвать заседание Двусторонней консультативной комиссии в соответствии с установленными договором сроками", - добавили в Госдепе.

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В соответствии с новым договором СНВ-3 - единственным оставшимся соглашением, регулирующим два крупнейших в мире ядерных арсенала, - Вашингтону и Москве разрешено проводить инспекции оружейных объектов друг друга, но из-за пандемии Covid-19 инспекции были прекращены с 2020 года.

Заседание Двусторонней консультативной комиссии по договору должно было состояться в Египте в конце ноября, но было внезапно отменено. США обвинили Россию в этой отсрочке, а представитель Госдепартамента заявил, что решение было принято Россией "в одностороннем порядке".

Договор накладывает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь как США, так и Россия. В последний раз он продлевался на пять лет в начале 2021 года, а это означает, что обеим сторонам вскоре нужно будет начать переговоры по еще одному соглашению о контроле над вооружениями.

Государственный департамент заявляет, что Россия может вернуться к полному соблюдению, если они "разрешат инспекционную деятельность на своей территории, как это было в течение многих лет в рамках нового договора об СНВ", а также запланировали заседание комиссии.

США готовы к конструктивному взаимодействию с РФ для полной имплементации ДСНВ-3, его сохранение отвечает интересам американской безопасности, заявили в Госдепартаменте.

Госдеп также утверждает, что не создает препятствий российским инспекциям в рамках договора СНВ-3, и ждет от РФ взаимности.

Договор о контроле над ядерными вооружениями - что известно

Договор между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, New START Treaty) был подписан президентами США Бараком Обамой и России Дмитрием Медведевым в 2010 году и рассчитан на 10 лет.

В 2021 году США и Россия продлили действие договора СНВ-3 еще на 5 лет - до 2026 года.

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