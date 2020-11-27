Чарнек уже получил репутацию скандального министра в Польше.

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Европа находится на "пике цивилизации смерти".

Об этом чиновник заявил в эфире TVP.

Таким образом, Чарнек отреагировал на резолюцию Европарламента, которой осудили действия парламентариев Польши относительно запрета абортов в стране.

"В Европе мы вышли на худший уровень, чем в Советском Союзе и при коммунизме", – заявил глава Минобразования.

По его словам, поляки должны признать "истинное видение ЕС".

Читайте такжеЛукашенко заподозрили в готовности присоединить Беларусь к России

"Это картина цивилизации смерти, о которой предупреждал Иоанн Павел II. Сегодня мы переживаем кульминацию цивилизации смерти. Если Европу так волнует контрацепция, право на аборт, то есть убийство, мы находимся на пике цивилизации смерти", – продолжил польский министр.

Чарнек убежден, что европейцы с такой позицией имеют такие же "марксистские корни", как большевистский коммунизм или немецкий национал-социализм.

При этом Чарнек подчеркнул, что у Европарламента нет полномочий проверять соблюдение закона в Польше, поскольку судьбу абортов уже решил Конституционный суд.

"Сколько бы глупостей мы не слышали от европейцев, которые представляют цивилизацию смерти... Давайте придерживаться верховенства закона и польского права в тех вопросах, в которых ЕС некомпетентен", – заявил глава министерства образования.

Пшемыслав Чарнек уже получил репутацию скандального министра в Польше. 18 ноября комитет Сейма наказал его выговором за неэтичные высказывания в сторону ЛГБТ-сообщества.

Во время массовых протестов в стране Чарнек занял позицию сторонников решения Конституционного суда о запрете определенных типов абортов.

Запрет абортов в Польше

В октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.

Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики.

В Совете Европы постановление суда назвали "печальным для женских прав".

После волны массовых акций протеста правительство Польши решило отложить исполнение решения Конституционного суда, запретившего аборты даже в случае серьезных пороков развития нерожденного ребенка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Яна Ставская