Forbes.com: Письмо, которое Бараку Обаме следовало бы написать Путину, но он этого не сделает

Об этом Пол Родерик Грегори пишет в статье, которая называется «Письмо, которое Бараку Обаме следовало бы написать Путину, но он этого не сделает», опубликованной на сайте Forbes.com.

Обама, в отличие от Ангелы Меркель, членов Конгресса от обеих партий, а в последнее время и от Хиллари Клинтон, по-прежнему с опозданием начинает понимать, что Путин представляет глобальную угрозу, и его цель – уничтожить НАТО. Одним серьезным обвинительным заключением в отношении Путина, Обама мог бы очертить ​​план действий, чтобы остановить экспансию Путина пока не стало слишком поздно. Такой шаг мог бы стать спасением для Обамы в последние два года его президентства. Вот что Обаме следовало бы сказать.

Г-н Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Почти 4 тыс. украинских мирных граждан и солдат, российских военных и наемников погибли во время украинского конфликта. Я остаюсь при своем откровенном мнении, о котором я заявил 28 августа, что «Россия несет ответственность за насилие в восточной Украине. Россия поощряет насилие. Россия готовит сепаратистов. Россия их вооружает. Их финансирует Россия». Выражаясь обычным дипломатическим языком, я должен заявить, что кровь этих людей на ваших руках, несмотря на все ваши попытки обвинить других.

В начале моего президентского срока я объявил о «перезагрузке» с целью восстановить хорошие отношения с Россией. Я отменил строительство противоракетного щита к ужасу преданных союзников в Восточной Европе. Мы удерживали силы НАТО на расстоянии от соседних с Россией стран и стремились привлечь Россию, как полноправного партнера, к борьбе с угрозами в Сирии, Иране, Северной Корее и в других местах. К моему сожалению, перезагрузка не удалась, а вы восприняли мою протянутую руку как слабость, которой можно воспользоваться.

Ваша агрессия в Украине убедила меня в том, что вы хотите конфронтации, а не сотрудничества или компромисса. Соответственно, я требую фундаментальных изменений в политике США в отношении России по следующим причинам:

Аннексия Россией Крыма является незаконной

Мы ввели первые санкции против России в ответ на вашу незаконную аннексию Крыма. Вы жалуетесь, что эти и последующие санкции – это шантаж, но они полностью оправданы с точки зрения международного права и прецедента. Оглядываясь назад, можно сказать, что они были довольно слабой реакцией на первую смену границ суверенного государства с помощью силы после Второй мировой войны. Мы должны были действовать более решительно в то время.

На основании протокола Будапештского меморандума от 1994 г., согласно которому Америка и Россия гарантировали территориальную целостность Украины, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 68/262 от 27 марта 2014 г. Эта резолюция, которую поддержали 100 государств-членов, подтвердила, что Крым входит в состав Украины и признала недействительным референдум, который состоялся в Крыму в марте 2014 г. во время российской оккупации.

Несмотря на то, что Кремль утверждает, что 80 % крымчан, имеющих право голоса, проголосовали за аннексию, ваш Совет по правам человека сам же сообщил, что только 22 % крымчан проголосовали за. То, что большинство крымчан хотят присоединения к России – это миф, созданный вашей пропагандистской машиной. Мы поддерживаем Организацию Объединенных Наций и президента Украины Петра Порошенко, заявляя, что Крым является украинской территорией.

До того момента пока Крым не будет возвращен Украине, мы требуем, чтобы вы прекратили и воздержались от нарушения прав человека в отношении крымских татар и украинцев, о чем говорится в ряде докладов Комиссии ООН по правам человека.

Оправдания России по поводу организации и поддержки сепаратистских сил в Украине являются необоснованными

Несмотря на ваши обещания признать результаты президентских выборов, которые состоялись в Украине 25 мая, вы до сих пор продолжаете называть украинское правительство нелегитимным, экстремистским и неонацистским режимом, который хочет уничтожить этнических русских. (И это говорят власти страны, в которой позволяют проводить конкурс «Мисс Гитлер»). В истории Украины никогда не было случаев этнического насилия в отношении россиян, и заслуживающие доверия опросы общественного мнения показывают, что жители мятежного Донбасса даже по сей день не хотят отделения от Украины. Основываясь на своих заявлениях о нелегитимности, вы приводите странный аргумент, говоря о том, что правительство суверенного государства Украины не имеет права размещать свои войска в своей собственной стране. Если следовать вашей логике, Украина могла бы утверждать, что Россия не имеет права размещать свои войска в мятежной Чечне.

Украина может так же легко осуждать нелегитимность вашего правительства, в котором ваша избирательная комиссия определяет, какие кандидаты могут конкурировать с вами – общая избирательная практика в диктаторских режимах третьего мира. Обычные демонстранты могут попасть в тюрьму или под продолжительный домашний арест за участие в обычных политических митингах, и несогласных лидеров могут избить или заставить предстать перед вашим судом по сфабрикованным обвинениям, чтобы они замолчали.

Ваши ложные заявления о нелегитимности и угрозе геноцида являются для вас основанием для организации, поддержки, пропаганды и поставок современного оружия так называемым сепаратистским силам в самопровозглашенных народных республиках восточной Украины, которые до недавнего времени возглавляли граждане Российской Федерации. Ваша доктрина о том, что Россия имеет право защищать русских, где бы они не находились, ничем не отличается от Аншлюса Гитлера под прикрытием защиты немцев.

Ваши заявления о том, что Украина является частью России в силу исторических причин, не могут быть приняты всерьез. Если бы мы использовали такую тактику, практически все национальные границы пришлось бы переносить, а Россия могла бы стать частью Украины, поскольку Киевская Русь была колыбелью русской цивилизации, а не Москва.

Россия несет ответственность за крушение самолета Малазийских авиалиний

Несмотря на ваши многочисленные публичные отрицания, у нас есть доказательства того, что российские войска передали ракетный комплекс «БУК» подпольным террористическим силам на юго-востоке Украины, которые публично хвастались тем, как они с помощью этого оружия сбили украинский военный самолет. У нас есть аэрофотоснимки, записи перехваченных разговоров и даже сообщение одного из лидеров сепаратистов, опубликованное в социальных сетях, в котором он хвастался тем, что был сбит самолет, как раз в то время, когда малазийский боинг исчез с радаров. У нас также есть доказательства того, как задействованный в этом комплекс «Бук» (без одной ракеты) тайком перевезли через границу назад в Россию в ту ночь.

Вместо того чтобы взять на себя ответственность за катастрофу, оказать содействие в расследовании, и выплатить компенсации семьям погибших, вы провели кампанию по дезинформации, уверяя в том, что украинский истребитель летел под крылом малазийского самолета. Ваши союзники отказали в доступе к зоне бедствия, ограбили трупы и отвратительно вели себя перед телекамерами мировых СМИ.

Обратите внимание, что мы не ужесточали санкции до катастрофы MH17 и вашей предосудительной реакции на нее. Мы представили доказательства вашей виновности нашим союзникам, которые ввели санкции от разгневанного мирового сообщества.

Российские регулярные войска вторглись в юго-восточную Украину

Вы назвали битву за юго-восточную Украину гражданской войной между сепаратистами и украинскими силами. Несмотря на ваши угрозы, украинское правительство начало антитеррористическую операцию (ATO) в апреле, чтобы выбить сепаратистов, которые взяли под контроль несколько городов и сел на востоке Украины. Вы полностью поддержали эти незаконные формирования непрекращающейся пропагандой, поставками оружия и боевиков, пересекающих границу, которую ваши войска держали открытой.

Когда возникла угроза того, что в ходе ATO украинские военные могли выбить ваших сепаратистских союзников из Донецкой и Луганской областей, ваш объявленный план о создании подконтрольной России Новороссии от восточной Украины до Молдовы оказался на гране срыва. Пророссийские силы проигрывали, несмотря на обстрелы и поддержку с воздуха российских войск, как через границу, так и все больше на территории Украины.

В этот критический момент – с середины по конец августа – вы начали полноценное вторжение на юго-восток Украины, отправив свои регулярные войска бороться со слабой украинской армией, что завершилось массовыми убийствами под Иловайском 29 августа. Украинским властям, которые поняли, что Украина не получит никакой военной помощи от НАТО и Соединенных Штатов, не оставалось ничего другого, кроме как вывести свои войска и договариваться о прекращении огня. Вы уже достигли своей первой цели; а именно, замороженного конфликта, чтобы дестабилизировать Украину на долгие годы.

Прошу вас заметить, что мы ввели третий раунд санкций в ответ на вторжение ваших регулярных войск в Украину. Вы по-прежнему отрицаете их очевидное присутствие, делая фантастические заявления о том, что солдаты находятся в отпуске или, что элитное подразделение десантников по ошибке высадилось на территории Украины, несмотря на то, что лидеры повстанцев признали, что от 3 до 4 тыс. российских военных сражаются вместе с ними в восточной Украине.

Россия ведет масштабную кампанию публичной лжи

На протяжении всей вашей войны с Украиной, вы, ваша администрация и ваши государственные СМИ занимались очевидным распространением лживой информации, которую вы без стеснения припудрили дипломатическими выражениями, постоянно увиливая от ответа. Вы публично заверили всех в том, что за крымским вторжением и захватом парламента не стояли российские спецслужбы только для того, чтобы позже признать, что, конечно же, российские войска организовали это. Вы даже снимали эти события, чтобы использовать в качестве учебного фильма. Вы по-прежнему отрицаете, что Россия поставляет своим союзникам в восточной Украине современное оборудование, танки и ракетные системы, несмотря на достаточное количество любительских и профессиональных фотоматериалов. Вы по-прежнему скрываете гибель российских солдат в Украине, используя портативные крематории и хороня их рано утром в безымянных могилах. Вы даже назвали сообщества матерей погибших солдат врагами и иностранными агентами, чтобы заставить их замолчать.

На протяжении всей вашей войны с Украиной вы утверждали, что только дипломатическое решение возможно. Мы пробовали найти это решение вместе с вами путем многочисленных переговоров, но вы нарушали все мирные дипломатические инициативы, начиная с Женевских соглашений в апреле до Минского договора о прекращении огня в сентябре. Вы, видимо, не понимаете, что дипломатическое решение невозможно, если вашему слову нельзя доверять.

Угрозы России об использовании ядерного оружия и прекращении поставок газа

Вы воинственно угрожаете другим странам, что не соответствует образу государства, которое стремится к тому, чтобы мировое сообщество его уважало. Вы хвастались тем, что можете победить НАТО с помощью тактического ядерного оружия. Вы приняли ответные меры, сократив поставки энергоносителей для тех стран, которые вызвались помочь Украине пережить холодную зиму. То, что вы используете энергоносители в качестве военного и политического оружия, подтверждает, что вы ведете не бизнес, а экономическую войну.

Изменения в политике США в отношении России

Как следствие описанных выше нарушений, я приказываю немедленно предпринять следующие меры:

Во-первых, я поручил Сенату рассмотреть и принять законопроекты Палаты представителей и Сената о поставке в Украину летального и оборонного вооружения. Я призываю отдельные страны-члены НАТО принять аналогичные меры, чтобы предоставить украинцам средства для защиты. Если Украина остановит российскую агрессию, она будет бороться от нашего имени. Обратите внимание, что я разрешаю поставку оружия, но не участие наших военных. Это совершенно разные вещи.

Во-вторых, я приказал Госдепартаменту утвердить проект трубопровода Keystone, по которому будет транспортироваться нефть между Канадой и Соединенными Штатами. Я хочу заверить моих политических сторонников в том, что выгода от большей энергетической независимости от «политического» российского энергетического рынка намного больше любых экологических затрат.

В-третьих, я инициирую создание Трансатлантического энергетического альянса с нашими европейскими союзниками, аналогичного по масштабам Манхэттенскому проекту, чтобы гарантировать надежные поставки нефти и природного газа в Европу из широкого спектра источников, включая сланцевый и плотный газ, добываемый в Европе и во всем мире с помощью системы терминалов СПГ и связанной с ними инфраструктурой.

В-четвертых, я сообщил Верховному командованию НАТО о моем желании разместить регулярные войска НАТО в странах, граничащих с Россией, и регулярно проводить военные учения в этих странах и в самой Украине. Ввиду российских угроз применения ядерного оружия, я приказываю Пентагону разработать план по возобновлению строительства противоракетного щита, который будет расположен, как и планировалось, в Восточной Европе.

В-пятых, я настоятельно призываю все стороны понять, что санкции были введены в связи с нарушением Россией условий Будапештского меморандума, её незаконной военной поддержкой сепаратистских сил, её неспособностью взять на себя ответственность за сбитый малазийский самолет и вторжением российских регулярных войск в Украину в августе. Эти нарушения должны быть устранены, и только тогда санкции могут быть отменены. Так называемый режим прекращения огня или разрешение вопроса о поставках природного газа не являются достаточными причинами для отмены санкций.

В-шестых, мы должны провести консультации с украинским правительством о том, что, по их мнению, должна сделать Россия, чтобы заслужить отмену санкций. Украина не будет принимать это решение за нас, но ее голос будет важным вкладом в наши обсуждения.

В-седьмых, мы ожидаем, что Россия не будет вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Украине, и мы ожидаем, что жителям самопровозглашенных республик позволят свободно проголосовать на выборах под присмотром международных наблюдателей. Мы не признаем результаты других выборов в этих областях.

В-восьмых, мы признаем, что Украина была разорена из-за вашего вмешательства. Мы готовы вместе с нашими союзниками разработать план Маршалла для Украины, что поможет построить процветающую, некоррумпированную страну, где есть верховенство права, и которая сможет с гордостью присоединиться к мировому сообществу.